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MLB／達比修三顆星觸身 打者、主審和捕手全倒

2019-04-16 13:32聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

達比修有對馬林魚投5.2局失兩分，本季勝投開張。 路透
達比修有對馬林魚投5.2局失兩分，本季勝投開張。 路透
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達比修有今天和陳偉殷同場競技，不過他先發5.2局丟2分，從馬林魚手中拿到本季首勝，也是睽違11個月後再嘗勝投滋味。

達比修有此役被敲4支安打，有一失分是因為挨轟所致，投4個保送、飆8次三振，已經是他加盟小熊來的佳作之一，賽後表示，「我試著去投更多曲球，以前總是滑球、速球，所以我想混合一下，並不是投在好球帶，只是盡力去投看看，我下次還會繼續嘗試。」

達比修有今天有一顆速球成為話題，原因是球像在打保齡球般，一次完成3個觸身，先後砸到打者、主審和捕手，讓3人一同人仰馬翻。

6局上達比修有面對布林森（Lewis Brinson），一顆內角的99哩速球先擦到打者大腿內側，接著彈到主審面罩，然後又折射到捕手後背，形成一球「三顆星」本壘全倒的畫面。

外國球迷在影片下方留言「這是達比修有今年投最好的一球」，也有人認為球並沒有打到捕手康崔拉斯（Willson Contreras），笑稱他是躲避球冠軍。

達比修有小熊陳偉殷
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