MLB／達比修三顆星觸身 打者、主審和捕手全倒

達比修有今天和陳偉殷同場競技,不過他先發5.2局丟2分,從馬林魚手中拿到本季首勝,也是睽違11個月後再嘗勝投滋味。

達比修有此役被敲4支安打,有一失分是因為挨轟所致,投4個保送、飆8次三振,已經是他加盟小熊來的佳作之一,賽後表示,「我試著去投更多曲球,以前總是滑球、速球,所以我想混合一下,並不是投在好球帶,只是盡力去投看看,我下次還會繼續嘗試。」

達比修有今天有一顆速球成為話題,原因是球像在打保齡球般,一次完成3個觸身,先後砸到打者、主審和捕手,讓3人一同人仰馬翻。

6局上達比修有面對布林森(Lewis Brinson),一顆內角的99哩速球先擦到打者大腿內側,接著彈到主審面罩,然後又折射到捕手後背,形成一球「三顆星」本壘全倒的畫面。

外國球迷在影片下方留言「這是達比修有今年投最好的一球」,也有人認為球並沒有打到捕手康崔拉斯(Willson Contreras),笑稱他是躲避球冠軍。

