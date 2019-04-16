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MLB／馬林魚有耐心 陳偉殷連兩天出賽降防禦率

2019-04-16 11:03聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

對小熊之戰在八局登板，投兩局被敲三安，僅失一分，另有一次三振、一次保送。 路透
對小熊之戰在八局登板，投兩局被敲三安，僅失一分，另有一次三振、一次保送。 路透
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馬林魚台灣左投陳偉殷本季轉戰牛棚後，首度連續兩天出賽，今天對小熊之戰在八局登板，投兩局被敲三安，僅失一分，另有一次三振、一次保送，防禦率下降到18.00，馬林魚最終以2：7落敗，小熊日籍投手達比修有先發5.2局失兩分，拿下本季首勝。

陳偉殷昨天在對費城人延長賽登板，投一局被敲兩安，包括一發兩分全壘打而吞敗投，今天在第8局登板，馬林魚處於2：6落後，陳偉殷雖被佐布里斯特（Ben Zobrist）擊出安打，但讓布萊恩（Kris Bryant）敲出雙殺，形成另類三上三下。

九局上續投，陳偉殷遇到危機，開局就出現保送加安打，在一人出局且一三壘有人時，被康崔拉斯（Willson Contreras）敲出一壘安打丟掉一分，隨後靠著三振、滾地球出局止血。

今年是陳偉殷生涯首度從牛棚出發，表現漸入佳境，今天後援兩局失一分，是本季出賽的五場的最佳內容，馬林魚也持續給予信任，棒球事務部門總裁希爾（Michael Hill）在賽前表示：「我們會持續給他時間跟需要的武器，幫助他成功，他曾在大聯盟繳出成功的成績，我們知道他能幫助球隊，讓他變得更強、導回正途是我們的工作，讓他能夠幫助球隊贏球。」

達比修先發5.2局失兩分，終於拿下本季首勝。 美聯社
達比修先發5.2局失兩分，終於拿下本季首勝。 美聯社
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小熊先發投手達比修有在本季前三場出賽吞下兩敗，今天雖被華力克（Chad Wallach）敲出全壘打，加上二局下連投兩次四壞保送的亂流，也僅失兩分，送出八次三振是本季新高，防禦率下降到6.11。

陳偉殷馬林魚小熊
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