MLB／紅襪下放華登 林子偉有望重返大聯盟

2019-04-16 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



紅襪隊今天以1：8輸給金鶯，賽後將右投華登（Marcus Walden）下放3A，預計明天才會公布空出的25人名單名額由誰遞補，在牛棚、野手都缺人下，台灣野手林子偉有機會再度重返大聯盟。

華登是在4月7日與林子偉一同被升上大聯盟，以後援投手身分出賽五場，前六局僅失兩分，不過今天投兩局，挨了史密斯（Dwight Smith Jr.）一發全壘打，丟掉三分，防禦率上升到3.38。

紅襪明起將作客洋基進行二連戰，華登空出的牛棚位置若需人手，波因納（Bobby Poyner）、拉金斯（Travis Lakins）、拉米瑞茲（Erasmo Ramirez）、梅希亞（Jenrry Mejia）都是人選。

不過，紅襪目前野手陣容也亟需人力，班寧坦迪（Andrew Benintendi）腳部有傷、布萊德利（Jackie Bradley Jr.）感冒，今天都缺陣，在人力大調動下，連捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）都跑去客串二壘手。

大聯盟首次先發擔任二壘手，瓦茲奎茲表現不錯，首局就策動一次雙殺，第二局還將想衝出二壘安打的金鶯努尼耶茲（Renato Nunez）刺殺在壘包前，瓦茲奎茲表示：「很好玩，感覺不太一樣，原本想試試看低手拋傳，不過恐怕不是個好主意。」

林子偉本季曾短暫升上大聯盟三天，隨後因派卓亞（Dustin Pedroia）歸隊而回到3A，出賽五場敲出三安，另有三次保送，打擊率1成58。