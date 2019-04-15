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MLB／大聯盟延長合約正夯 球員、球團各取所需

2019-04-15 18:02台灣醒報 台北報導

大聯盟記者認為洋基隊強打賈吉有望成為下一位簽署延長合約的球員。 美聯社
大聯盟記者認為洋基隊強打賈吉有望成為下一位簽署延長合約的球員。 美聯社
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大聯盟球隊本季流行延長合約，取代在自由球員市場上花錢釣大魚，由於近年簽大約的球員表現普遍下滑，也讓許多球團高層轉向開長約留下陣中潛力新秀，因此大聯盟官網也分析出未來可能簽署延長合約的新秀，包括「法官」賈吉紅襪隊的班寧坦迪都被記者點名。

新秀強打物超所值

《大聯盟》記者凡生指出，紅襪隊本季已跟陣中主力塞爾、波賈茲等人簽下延長合約，但外野重砲貝茲卻遲遲未定，他認為，也許用延長合約綁住班寧坦迪當作備案，畢竟他將滿25歲，並且已是「開發完成」的完成品，多留他兩三年，讓班寧坦迪的「黃金巔峰期」（27-30歲）都留在紅襪，或許對球團更有「物超所值」的獲利。

至於世仇洋基的外野手賈吉，4月底將滿27歲，比起陣中的「怪力男」史丹頓當初24歲時就角逐MVP略顯年長，但賈吉無論長論場上場下，都能帶給洋基極大的動力。

凡生說，賈吉近兩季平均能為球隊貢獻40轟及90分打點，且將邁入巔峰期，為防將來被其他球隊攔胡或再砸大錢留人，不如趁現在留下建隊核心，而史丹頓的合約也還有10年左右，至少能先在未來打線中確立兩名中心重砲。

球員、球團各取所需

《Call to the Pen》也指出，近來較出名的球員都會在合約到期前的一兩年，與球隊簽下延長合約，避免捲入自由市場寒流，因此才造就落磯隊三壘手亞倫那多及「神鱒」楚奧特這種「史詩級」的合約內容。報導認為，延長合約顯然對球員和球團都是聰明的選擇，球員不用跳進市場試水溫，球團也能透過談判省下大把鈔票，比起過往在市場砸錢要實惠許多。

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賈吉大聯盟紅襪
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