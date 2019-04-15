MLB／大聯盟延長合約正夯 球員、球團各取所需
大聯盟球隊本季流行延長合約，取代在自由球員市場上花錢釣大魚，由於近年簽大約的球員表現普遍下滑，也讓許多球團高層轉向開長約留下陣中潛力新秀，因此大聯盟官網也分析出未來可能簽署延長合約的新秀，包括「法官」賈吉和紅襪隊的班寧坦迪都被記者點名。
新秀強打物超所值
《大聯盟》記者凡生指出，紅襪隊本季已跟陣中主力塞爾、波賈茲等人簽下延長合約，但外野重砲貝茲卻遲遲未定，他認為，也許用延長合約綁住班寧坦迪當作備案，畢竟他將滿25歲，並且已是「開發完成」的完成品，多留他兩三年，讓班寧坦迪的「黃金巔峰期」（27-30歲）都留在紅襪，或許對球團更有「物超所值」的獲利。
至於世仇洋基的外野手賈吉，4月底將滿27歲，比起陣中的「怪力男」史丹頓當初24歲時就角逐MVP略顯年長，但賈吉無論長論場上場下，都能帶給洋基極大的動力。
凡生說，賈吉近兩季平均能為球隊貢獻40轟及90分打點，且將邁入巔峰期，為防將來被其他球隊攔胡或再砸大錢留人，不如趁現在留下建隊核心，而史丹頓的合約也還有10年左右，至少能先在未來打線中確立兩名中心重砲。
球員、球團各取所需
《Call to the Pen》也指出，近來較出名的球員都會在合約到期前的一兩年，與球隊簽下延長合約，避免捲入自由市場寒流，因此才造就落磯隊三壘手亞倫那多及「神鱒」楚奧特這種「史詩級」的合約內容。報導認為，延長合約顯然對球員和球團都是聰明的選擇，球員不用跳進市場試水溫，球團也能透過談判省下大把鈔票，比起過往在市場砸錢要實惠許多。
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