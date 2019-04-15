MLB／馬奎茲無安打沒了 隊友亞瑞納多比他還氣

2019-04-15 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洛磯隊先發投手馬奎茲(右)投了7.1局的無安打比賽，最後還是順利完封巨人，助球隊中止8連敗，賽後和隊友一起慶祝。 美聯社 分享 facebook

大聯盟本季第一場無安打比賽差點在今天誕生，洛磯隊先發投手馬奎茲（German Marquez）完投九局，只被敲出一支安打、無失分，幫助球隊以4：0擊敗巨人隊，終止八連敗。

馬奎茲前五局都讓對手三上三下，完全比賽先在六局下因觸身球破功，八局下在一出局後，被隆戈利亞（Evan Longoria）敲出三壘方向穿越安打，馬奎茲整場只讓對手站上這兩次壘包。

未能攔下隆戈利亞的強勁滾地球，讓馬奎茲的無安打比賽破功，撲倒在地的三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）氣到摔手套，亞瑞納多表示：「那是挫折的反應，我好希望能幫他守下無安打比賽，今年球隊不太順，不過今天他表現非常不可思議。」

未能幫馬奎茲守住無安打，亞瑞納多比他還氣，賽後也只能給他愛的抱抱。 路透 分享 facebook

馬奎茲以105球投完九局，送出九次三振，拿下本季第二勝，防禦率2.00，沒能締造無安打比賽，本人反應相較平淡，「無安打比賽沒了，這常發生，我只關心夠不夠具有競爭力，還有能不能讓對手多吞一些鴨蛋。」

敲出全隊唯一一支安打的隆戈利亞則說：「有時候比賽會像進入生存模式，馬奎茲進入非常好的投球節奏，整場比賽都投得很好，當進入那樣的節奏後，對打者來說就是一大難題。」

洛磯隊史僅出現過一次無安打比賽，馬奎茲的一安打完封也是隊史唯一，他表示：「我在六局時看到對手還沒敲出安打，就知道自己今天狀況不錯，休息區每個人都很興奮，今天速球跟曲球狀況最好，球隊也需要這一場勝利。」