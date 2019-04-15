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MLB／水手連18場開轟無用 太空人笑納9連勝

2019-04-15 09:45聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

太空人展現前年奪冠氣勢，目前拿下9連勝！ 美聯社
太空人展現前年奪冠氣勢，目前拿下9連勝！ 美聯社
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水手隊今天以2：3輸給太空人隊，不過第一棒漢尼格（Mitch Haniger）首局首打席就開轟，立刻將球隊目前保持的大聯盟開季連續全壘打紀錄推進到第18場，太空人則靠著狄亞茲（Aledmys Diaz）在七局上的陽春砲拿下九連勝。

漢尼格今天四打數敲出兩安，不過全隊僅敲出四安，被三振15次，水手隊吞下三連敗，戰績來到13勝5敗，開季前16場比賽有15場拿下超過5分的水手隊，雖然全壘打紀錄仍在延續，不過近兩戰分別拿下1分、2分。

近兩場對太空人，水手隊吞下28次三振，今天先發投手柯爾（Gerrit Cole）送出11K，加上昨天先發韋蘭德（Justin Verlander）兩人包辦其中22K，水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais）表示：「他們對我們投得非常好，完全封鎖我們，今天應該沒有一顆速球低於94哩，不僅先發，牛棚也很很多好手。」

水手開季18場連續全壘打紀錄，有三場是靠漢尼格一人開轟延續。 美聯社
水手開季18場連續全壘打紀錄，有三場是靠漢尼格一人開轟延續。 美聯社
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漢尼格今天首打席開轟後，在這18場連續全壘打中，有三場是靠他一人開轟延續紀錄，而若不限於開季，連續18場全壘打在水手隊史排名第三多，隊史紀錄是2013年的連23場開轟，大聯盟紀錄則是2002年遊騎兵隊的27場開轟。

水手隊目前戰績仍居美聯西區第一，不過太空人一波九連勝追到只剩一場勝差，太空人強打亞土維（Jose Altuve）今天四打數一安打，不過是支一壘安打，中斷連續五場開轟紀錄。

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