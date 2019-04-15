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MLB／陳偉殷延長賽挨轟吞敗 馬丁利仍期待反彈

2019-04-15 07:59聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

馬林魚今天與費城人以1：1打進延長賽，14局上派出陳偉殷登板接手，被塞古拉（Jean Segura）敲出兩分砲，馬林魚以1：3輸球，陳偉殷也吞下本季首敗，防禦率上升到23.40，總教練馬丁利（Don Mattingly）仍期待他能反彈。

陳偉殷今年改任牛棚投手，短短五局出賽已被敲出五發全壘打，丟掉13分責失，馬丁利表示：「從信心層面來看，這不是件好事，春訓時就不太好，沒有一個好的開始，我想任何人遇到相同狀況都會動搖到一點自信心，他正在努力克服，我期待他能夠反彈。」

馬林魚先發投手烏雷納（Jose Urena）投7局僅失1分，與後面六位後援投手保住平手局面，陳偉殷在14局登板，一出局後先被麥卡臣（Andrew McCutchen）敲出三壘安打，面對塞古拉投出一顆低於好球帶的滑球，硬是被對方撈成全壘打。

陳偉殷表示：「我認為自己有點想太多，太去注意有哪些調整需要做的或是自己的動作機制，但我現在盡量只去想如何投好每顆球，所以今天雖然被敲出全壘打，但感覺比較好，投球的時候更積極，這是件好事。」

馬林魚今年為了空出先發位置給年輕球員，將陳偉殷移往牛棚，但至今成效不彰，馬丁利認為陳偉殷的球路品質沒有太大問題，只是在控球以及落點的搭配上需要加強，「他目前還沒辦法有效地做到這件事。」

陳偉殷總計投一局、失兩分，被敲兩安，另有兩次三振；先發投手烏雷納送出平生涯最高的七次三振，投手群共送出13次三振，不過打線更冰冷，被費城人三振18次，僅敲出5支安打，唯一一分來自安德森（Brian Anderson）在六局下的兩分砲。

陳偉殷馬林魚馬丁

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