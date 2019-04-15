MLB／陳偉殷出戰費城人又挨轟 苦吞本季首敗

2019-04-15 06:47 聯合新聞網 綜合報導



陳偉殷。 美聯社 分享 facebook 效力馬林魚隊的我國投手陳偉殷仍未走出低潮。

台北時間15日凌晨，馬林魚主場出戰費城人隊的14局大戰，殷仔在最後一棒雙方1:1時後援登板，投了一局被打出2支安打，其中一支是全壘打，失掉2分，最終球隊以1:3輸球，陳偉殷吞下本季首敗，防禦率略降但仍高達23.4。

陳偉殷上一役對紅人中繼2局，共被敲4發全壘打，追平個人生涯單場最多轟，單場丟掉10分也是生涯最多。