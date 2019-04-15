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年老高薪低表現 陳偉殷、戴維斯成典型惡例

2019-04-15 07:00tyruschen

金鶯「重砲手」戴維斯（Chris Davis）昨天終於在對紅襪比賽中終結了連續54個打數無安打的夢魘，單場擊出三安打一口氣將打擊率「提升」到.079。戴維斯的苦難暫告結束，但聯盟中許多「高齡」球員的沉淪仍是進行式。像是我國旅美球員中唯一固定留在大聯盟25人名單的陳偉殷不但被降轉牛棚，而且三度出賽無一順利解決對手，第三次更被紅人打者砲轟四發全壘打狂失十分。這兩位猶在當打之年，卻已連年表現令人失望的球員正是投資自由球員失敗的典型代表。

三年不開張，開張吃三年！金鶯一壘手戴維斯好久都打不出安打，昨天一打就是3支，還賺...
三年不開張，開張吃三年！金鶯一壘手戴維斯好久都打不出安打，昨天一打就是3支，還賺了4分打點。 美聯社
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有趣的是，陳偉殷及戴維斯球員生涯的巔峰時期正好是隊友，而且聯袂幫助金鶯在四年內拿下一座分區冠軍且兩度打進季後賽。同時這一對投打雙雄也剛好都在2015年球季結束後成為自由球員，而且他們的經紀人都是市場上呼風喚雨有名的波拉斯（Scott Boras），後來也都靠這位超級經紀人拿到一份令人艷羨的天價肥約，兩人最後簽約間隔不過兩天。

雖說戴維斯跟陳偉殷今年表現如此悽慘，但在2016年1月簽約時他們都是有過往赫赫戰功背書的頂尖球員，否則光憑波拉斯的三寸不爛之舌也不可能讓金鶯及馬林魚這兩大同樣以「窮酸」聞名的老闆點頭簽字。陳偉殷投效金鶯的四年內投出46勝、防禦率3.72的佳績；戴維斯更狂轟159發全壘打並兩度拿下全壘打王。再加上相當欣賞戴維斯人格特質的金鶯老老闆安傑洛斯（Pete Angelos）原本就屬意與他續約，結果波拉斯不但順利幫他拿到當年度野手的平均最高年薪2,300萬美元（下同），而且一簽就是七年。對於陳偉殷，波拉斯施展的則是他「上達天聽」的本事。他當面說服了當時還想花大錢堆出另一座冠軍的前馬林魚老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria），才幫陳偉殷拿到長達五年的8,000萬合約。

其實陳偉殷(左)和戴維斯(右)過去在金鶯隊當隊友的那一段時間，兩人表現都非常優異...
其實陳偉殷(左)和戴維斯(右)過去在金鶯隊當隊友的那一段時間，兩人表現都非常優異，也才能讓經紀人波拉斯幫他們談出高薪合約。 2013 Allen & Ginter 球員卡
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也就在這一年，自由球員們一共從各隊老闆的荷包裡分食到總金額高達24億的大餅。有七位球員的新約總金額在一億以上，更有八人平均年薪數字突破兩千萬。最重要的是，這群大多數年紀都在30歲以上的資深球員竟有多達11人拿到五年以上的長約，從任何角度看來，這都是一場勞方的重大勝利。然而在三年後這些球員都還有約在身的今天來回顧這11份合約，不知還有哪一位球員能讓各隊高層及球迷感到「貨真價實」？

tyruschen製表
tyruschen製表
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對猶如華爾街高階經理人的新世代球隊總經理來說，這些合約不但是他們打造強隊的沈重負擔，也是他們掌管球隊時銘記在心，幾無可能再重蹈覆轍的反面教材。雖說最近兩季自由球員市場宛如冰河般凍結，就連現役最佳球員楚奧特（Mike Trout）也為之心寒的慘狀，不能全怪在過去取得高薪的球員頭上。但正因為有了包括戴維斯、陳偉殷在內的這些球員在簽下天價合約後，表現完全無法與高薪相匹配的先例，再加上針對球員表現的分析技術進步神速，任何一位球員的生涯未來發展都可用數據分析做長遠預測，就像是商業市場上的財務模型，已足以成為球隊高層與球員簽約時的可靠參考依據。因此所有球隊才會不約而同地猶如失衡的天秤般全部倒向另一邊，將大部分資源投注在更年輕尚未獲得自由身的球員身上。也才會開啟今年的「大續約時代」，並出現像白襪這樣敢於與還未上大聯盟打過任何一場比賽的超級新人希曼尼茲（Eloy Jimenez）簽下長約的球隊。

陳偉殷的表現衰退速度實在過快，這會讓許多球隊對於高薪老將更敬而遠之。 美聯社
陳偉殷的表現衰退速度實在過快，這會讓許多球隊對於高薪老將更敬而遠之。 美聯社
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相對地，年過三十的老球皮則成為現今聯盟中尷尬的一群。因為不論是球隊經營者或球迷全都站在他們的對立面。較晚打出名堂及大器晚成的球員尚未踏進自由球員市場領到人生最大的一桶金，在看到身為2015年賽揚獎得主的凱柯（Dallas Keuchel）及連續四年救援王的金布洛爾（Craig Kimbrel）都還在當「廢業」青年後，他們豈能不心驚膽跳？如今每一隻球隊都擁有數據分析師甚至龐大團隊，能夠估算出每一位球員未來可能交出的成績與潛在價值，要再像當年一樣靠波拉斯手下整理出厚厚一本球員使用教科書來唬住他們已不再可能。而且只要他們開口要求的價碼稍高於球隊精算的結果，就有可能被各隊一再打槍，成為待業甚至是待退球員。

凱柯今年也不過31歲，他去年在太空人投出12勝11敗、防禦率3.74的不錯成績，...
凱柯今年也不過31歲，他去年在太空人投出12勝11敗、防禦率3.74的不錯成績，但竟然還無法找到新東家，實在讓人感嘆時代變了！ 歐新社資料照片
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至於已經領到高薪的資深球員雖然物質生活獲得滿足了，精神上仍需做好準備。因為一旦他們表現不如人意，站上球場時免不了要飽受球迷的噓聲，退下球場回到休息室又得繼續承受媒體無情的提問與批評。因為在這個即使是看球沒幾年的球迷都能隨時上網輕易查到任何一位球員的貢獻度（像是進階數據WAR）及年薪的時代，球迷及球隊高層看待球員的表現，就像是公司主管看待員工的KPI（關鍵績效指標）一樣，已經完全無法容忍為高薪低成就付出的人事成本。與此同時，這些老球皮們還會看到跟自己資歷差上一截甚至是初來乍到的菜鳥一個個搖身一變，成為千萬甚至是億萬富翁。

大聯盟球員不論是在棒球界或收入上都處於一般人難以企及的金字塔頂端，但他們同樣有著物質與精神上各式各樣的問題要面對，尤以像是陳偉殷及戴維斯這樣年過三十生涯已走下坡的球員為最。如今潮流的趨勢更不站在他們這一邊。歲月就像是把殺豬刀，砍在球員身上尤為深刻。

波拉斯陳偉殷

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

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