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MiLB／林子偉連2戰敲安 張育成近2戰5打點

2019-04-14 16:53中央社 台北14日綜合報導

旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉，今天與大都會隊3A交手，3打數敲1安，連2戰敲安...
旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉，今天與大都會隊3A交手，3打數敲1安，連2戰敲安。 路透
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旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉，今天與大都會隊3A交手，3打數敲1安，連2戰敲安，紅襪終場以7比2拿勝；印地安人隊小聯盟3A野手張育成，單場1安2打點，近2戰有5分打點。

美國職棒小聯盟3A紅襪隊今天與大都會隊交手，林子偉先發打第1棒、守游擊，前2打席都吞下三振，5局選到保送，7局敲出安打，單場3打數敲出1支安打，吞下2次三振，替球隊跑回1分，近2場出賽都有安打表現，賽後打擊率1成88。

紅襪隊今天首局靠著陽春砲取得領先，大都會隊5局也靠著陽春砲扳平比數；紅襪隊5局下半再起攻勢，靠著接連安打、保送、全壘打，單局攻下4分，要回領先；大都會隊7局追回1分，紅襪隊8局再靠著接連安打、高飛犧牲打，多添2分保險分。

印地安人隊3A今天與光芒隊3A交手，印地安人隊3A野手張育成今天先發打第5棒、守三壘，張育成2局敲出滾地球出局，4局也敲出滾地球，5局敲出飛球出局，7局吞下三振，9局敲安打、一棒送回2分，幫助球隊將比數追至3比4，但隊友沒能延續攻勢，球隊以3比4吞敗。

張育成今天單場5打數敲出1支安打，貢獻2分打點，近3場出賽都有安打表現，連兩場比賽進帳5分打點，賽後打擊率2成19。

紅襪大都會

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