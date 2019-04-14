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MLB／水手開季轟不停 太空人亞土維連5戰開砲

2019-04-14 12:51聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

太空人亞土維成為今年第一位連續5場開轟的球員，同時也追平二壘手歷史紀錄。 美聯社
太空人亞土維成為今年第一位連續5場開轟的球員，同時也追平二壘手歷史紀錄。 美聯社
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健康的亞土維（Jose Altuve）重新找回2017年美聯MVP身手，今天他從水手「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）手中擊出陽春砲，成為今年第一位連續5場開轟的球員，同時也追平二壘手歷史紀錄，在他的加持下，太空人終場以3：1力抗水手，收下8連勝。

水手前個半局才因漢尼格（Mitch Haniger）的陽春砲將大聯盟開季連轟紀錄推進到17場，並把比數追至一分差；亞土維5局上立刻還以顏色，球數2好3壞時，相中赫南德茲沒掉下來的伸卡球砍到411呎外，成為近5場的第6發全壘打。

漢尼格（Mitch Haniger）的陽春砲助水手將大聯盟開季連轟紀錄推進到17...
漢尼格（Mitch Haniger）的陽春砲助水手將大聯盟開季連轟紀錄推進到17場。 美聯社
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連5場開轟已是亞土維個人生涯新高，只要明天再開砲就能追平安斯柏格（Morgan Ensberg）2006年創下的隊史紀錄；另外，亞土維現在正和其他8位二壘手共持紀錄，明天有望成為史上第一位連6場開轟的二壘手。

赫南德茲6局失3分繳出優質先發，不過勝投是由同場較勁的韋蘭德（Justin Verlander）所拿下，此役他用105球投完6局，雖然挨轟丟掉1分，但沒有保送、飆11K，防禦率3.52，收下本季第2勝。

沒能贏球的水手還是能繼續角逐紀錄，隊史最長連續開轟場次是2013年的23場，2002年遊騎兵的連續27場開轟則是他們的終極目標。

水手赫南德茲

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