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MLB／不滿再見出棒過半 小熊教頭：應設電子判決

2019-04-14 09:49聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

因為吞下再見三振的史瓦柏（Kyle Schwarber）不滿三壘審出棒過半的判決...
因為吞下再見三振的史瓦柏（Kyle Schwarber）不滿三壘審出棒過半的判決。 美聯社
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小熊今天在主場以5：6惜敗天使，比賽最後一刻湧現火氣，因為吞下再見三振的史瓦柏（Kyle Schwarber）不滿三壘審出棒過半的判決，立刻砸頭盔抗議，史瓦柏最後被驅逐出場，而力挺子弟兵的小熊教頭麥登（Joe Maddon）賽後則發表言論，應該使用電子儀器輔助出棒判決。

小熊九局下最後的反攻機會先靠著海沃德（Jason Heyward）的高飛犧牲打追到一分差，不過接下來沒能繼續把握二、三壘有人的機會，史瓦柏更在收到出棒過半的裁定後成為比賽最後一個出局數，被三壘審和主審雙雙驅逐出場的史瓦柏表示，「我不喜歡被趕出場，但我也不喜歡這種結束比賽的方式。」

麥登也認為史瓦柏沒有出棒過半，「對我來說那不是揮棒，每個人都在想著電子好球帶，我是比較想要有個電子的方法來檢視有沒有出棒，讓裁判繼續做他們平常的工作，但是找個其他方法來判決出棒過半。」

事實上這個再見出棒的判決是史瓦柏這個打席第二次讓三壘審上工，就轉播畫面上來看，他前一個出棒甚至更接近過半，不過當時並未被記上一好球，「如果我第一次沒出棒過半的話，那我第二次就沒有，要是你沒有辦法百分百確認，就不該做出這判決。」

小熊Jason Heyward

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