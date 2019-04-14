MLB／心臟裝支架沒差 沙巴西亞5局無失分

2019-04-14 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



心臟裝支架的洋基老牌先發沙巴西亞（CC Sabathia）今天完成本季首場出賽，面對來訪的白襪繳出五局投球，只被敲出一支安打、無失分，率領投手群合力完封，洋基終場以4：0獲勝，也終止四連敗。

沙巴西亞去年12月才進行心臟手術，今天正式展開生涯最後一個賽季，雖然已經有18年大聯盟經驗，但今天用62球送出三K的他仍說，「第一局我上場時在發抖，但仍回來和這些小夥子在一起還是感覺很好，想到我12月在幹嘛，現在還能回來投手丘，這太酷了。」

若加上去年9月底對光芒的好投，沙巴西亞成為大聯盟史上第一位，連續兩場例行賽先發都能完成五局無失分，而且只被敲一支安打以下、無保送的投手。

目前沙巴西亞只差11次三振，就可以成為史上第17位達成3000K的投手，另外他的3475局投球和313場優質先發，也都在現役球員中維持領先。

不過沙巴西亞今天並沒有拿到勝投，因為重返老東家的諾瓦（Ivan Nova）分庭抗禮，兩人攜手讓記分板掛上12個零，直到七局下，諾瓦才在無人出局，一、二壘有人時退場，後來被隊友送回一分自責分的他悲情吞敗。

洋基該局出現三支安打，得到三分奠定勝基，八局下賈吉（Aaron Judge）補上陽春砲，提前施放勝利煙火。

洋基鐵牛棚恢復營運，杰曼（Domingo German）、布里頓（Zach Britton）和查普曼（Aroldis Chapman）都沒讓白襪打者敲出安打、合力賞出六K，其中投了兩局的杰曼還喜收本季第三勝。