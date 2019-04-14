MLB／終結54打數安打荒 戴維斯留下本季首安球

2019-04-14 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



金鶯球星戴維斯（Chris Davis）終於得以露出笑容，今天首打席就在一局上、滿壘時，對紅襪先發投手波瑟羅（Rick Porcello）敲出帶有2分打點的安打，這是他自去年9月中旬以來的首安，正式將這趟無安打旅程終結在跨季54打數，駐足在大聯盟史上第4。

當戴維斯成功站上一壘，休息區的金鶯隊友似乎比他還興奮，鼓掌歡呼還獻上致意，戴維斯表示，「顯然我們期待這一刻很久了，我看到板凳區的他們陷入瘋狂時，很難用言語形容。」

這次戴維斯沒在滿壘時成為第三個出局數，而是用安打為金鶯首開紀錄，不小心讓波瑟羅成為「背景」的他說，「我對波瑟羅致上最高敬意，他是位好投手，那球也投得不差，球只是剛好找到草皮，謝天謝地。」

就連向來不善待客的紅襪主場球迷都難得「倒戈」戴維斯，「太酷了，我感謝來自各方的支持，昨晚代打時我就聽到紅襪球迷在說，『今天是你的日子，就是今天了』。」

戴維斯上壘後指示要留下本季首安球；五局上他面對剛換上來投球的漢布里（Heath Hembree），又敲出本季第一支長打，總計今天五打數三安打，而且有四分打點，助金鶯9：5破紅襪，個人打擊率則來到0.079。

「現在我們終於可以真正專心在球隊上了，我討厭有人蓋過鋒芒，尤其還是負面的事。」戴維斯說道。