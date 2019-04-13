MLB／一場未打就拿大約的原因在這 白襪新秀雙響炸洋基

2019-04-13 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



白襪新秀希曼尼茲。 路透 分享 facebook 白襪超級新秀希曼尼茲（Eloy Jiménez）選在最華麗的舞台開張生涯首轟，今天在紐約面對洋基，接連敲出生涯第一支和第二支全壘打，擦亮農場第三的金字招牌，白襪也在這場七局打完因雨裁定的比賽以9：6擊退洋基。

22歲的希曼尼茲在今年春訓與白襪簽下六年4300萬美元合約，創下在大聯盟一場未打卻已獲合約的最大總額紀錄，賽前累積11場出賽、43打數，仍在等待生涯首轟，今天讓兩名洋基牛棚成為苦主。

希曼尼茲在第五局以兩分砲狙擊霍德（Jonathan Holder），白襪隊友刻意不與他擊掌以捉弄菜鳥；他在第七局再拿格林（Chad Green）開刀補上陽春砲，兩支全壘打飛行距離分別為425呎和446呎，怪力技驚四座，單場四打數敲出三安打、三分打點。

白襪前一位同場敲出生涯前兩轟的球員，為2014年的阿布瑞尤（Jose Abreu），若加上客隊球員和洋基球場（含新洋基與舊洋基球場）這兩個條件，前一人已要追溯到1993年的曼尼‧拉米瑞茲（Manny Ramirez）。

希曼尼茲開轟當英雄，幫助白襪中止五連敗，洋基則在前一波系列賽剛遭太空人橫掃，今天先發投手哈普（J.A. Happ）先發四局丟掉六分，接下兩任後援投手也都掉分，七局打完後因雨提前裁定，洋基吞下四連敗。