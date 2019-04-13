親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
JHBL
綜合
路跑

「因為窩囊太久」李艷秋貼文海外瘋韓國瑜大勝馬英九

柯P開微博能撐多久？這些已消滅的藍綠政客微博帳號

運動筆記波士頓馬拉松非官方指南 (by Jay的跑步筆記)今年秋季就一起跑進襪子的故鄉吧! -2019織足盃超半程馬拉松
健行筆記2019/04/04-05 鈴鳴閂山【山旅】碧潭河岸光景，和美山步道的越野跑練習！
NBA今日最佳球員- Dwyane Wade (4月11日)今日十大好球 (4月11日)

MLB／一場未打就拿大約的原因在這 白襪新秀雙響炸洋基

2019-04-13 11:26聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

白襪新秀希曼尼茲。 路透
白襪新秀希曼尼茲。 路透
分享
白襪超級新秀希曼尼茲（Eloy Jiménez）選在最華麗的舞台開張生涯首轟，今天在紐約面對洋基，接連敲出生涯第一支和第二支全壘打，擦亮農場第三的金字招牌，白襪也在這場七局打完因雨裁定的比賽以9：6擊退洋基。

22歲的希曼尼茲在今年春訓與白襪簽下六年4300萬美元合約，創下在大聯盟一場未打卻已獲合約的最大總額紀錄，賽前累積11場出賽、43打數，仍在等待生涯首轟，今天讓兩名洋基牛棚成為苦主。

希曼尼茲在第五局以兩分砲狙擊霍德（Jonathan Holder），白襪隊友刻意不與他擊掌以捉弄菜鳥；他在第七局再拿格林（Chad Green）開刀補上陽春砲，兩支全壘打飛行距離分別為425呎和446呎，怪力技驚四座，單場四打數敲出三安打、三分打點。

白襪前一位同場敲出生涯前兩轟的球員，為2014年的阿布瑞尤（Jose Abreu），若加上客隊球員和洋基球場（含新洋基與舊洋基球場）這兩個條件，前一人已要追溯到1993年的曼尼‧拉米瑞茲（Manny Ramirez）。

希曼尼茲開轟當英雄，幫助白襪中止五連敗，洋基則在前一波系列賽剛遭太空人橫掃，今天先發投手哈普（J.A. Happ）先發四局丟掉六分，接下兩任後援投手也都掉分，七局打完後因雨提前裁定，洋基吞下四連敗。

洋基白襪

相關新聞

MLB／戴維斯推進54打數安打荒 先發還要先預告

2019-04-13 10:15

MLB／別叫佐佐木朗希怪物 菊池雄星：我們是鬼屋嗎？

2019-04-13 06:55

MLB／傷兵名單又膨脹 桑契斯成洋基第12名傷兵

2019-04-13 07:13

MLB／最愛招惹吉祥物 辛德賈德又有新案例

2019-04-13 07:52

MLB／今日戰績表 水手砲聲隆隆豪取6連勝

2019-04-12 13:00

MiLB／張育成猛打賞3打點 本季首轟出爐

2019-04-12 12:27

MLB／克蕭下周二歸隊戰紅人 教頭：他憋不住了

2019-04-12 09:04

MLB／開季連15場開轟 水手成史上第一隊

2019-04-12 08:08

MLB／超越陳偉殷 金鶯戴維斯53打數無安打

2019-04-12 08:07

大都會去年前車之鑑 水手暴衝恐是曇花一現

2019-04-12 07:00

MiLB／小熊宣布釋出 曾仁和尋覓新東家

2019-04-12 06:58

MLB／跟上延長合約風氣 卡本特續留紅雀2年

2019-04-11 17:31

MiLB／江少慶5.2局失6分 張育成1安打2失誤

2019-04-11 14:49

MLB／今日戰績表 水手開季連14戰開轟續居龍頭

2019-04-11 14:47

MLB／就是沒勝投命 菊池雄星連4場無關勝敗

2019-04-11 12:30

阿隆索強勢問鼎新人王 將成大都會新看板球星

2019-04-11 07:00

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00

球團鑽制度破綻 大聯盟頂級新秀飽受不合理待遇

2019-04-05 08:52

基襪開季踢大鐵板 光芒可望殺出成美東黑馬

2019-04-05 07:00

曼陀羅計畫表 一張九宮格表締造大谷的奇蹟

2019-04-03 07:00

遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00

洋基全壘打有望再創新高 想奪冠守備仍待加強

2019-04-01 07:00

少了哈波戰力竟更強 國民有望稱霸國聯

2019-03-29 07:00

大聯盟今年有什麼好看？ 新球季10大矚目焦點

2019-03-29 07:00

皇家風火輪大軍 瞄準久違的單季200盜！

2019-03-26 07:00

錯失馬恰多、哈波焉知非福 白襪回歸重建正途

2019-03-25 07:00

大聯盟第五度日本開幕 回顧過去海外賽經典時刻

2019-03-22 07:00

史上最貴合約綁定鱒魚哥 天使還是賺到

2019-03-21 07:00

追求速度與激情大改規則 是拯救還是害了棒球？

2019-03-20 07:00

打擊天花板不夠高 林子偉在紅襪看不到未來

2019-03-18 07:00

非典型分析人才席捲大聯盟 扮演關鍵溝通橋樑

2019-03-15 07:00

愛情全壘打！與女星交往的大聯盟巨星們

2019-03-14 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28
看更多

熱門文章

日職／王柏融高飛犧牲打進帳1打點 火腿4:1羅德

2019-04-12 20:13

中職／味全龍延下周宣布 正龍族黃煚隆進教練團

2019-04-12 14:08

NBA／華頓遭開除 泰隆魯成湖人新帥候選

2019-04-13 07:51

日職／王柏融打點再進帳 近7場比賽貢獻7分

2019-04-12 20:22

新加坡羽賽／拍退成池鉉晉4強 戴資穎再戰山口茜

2019-04-12 17:45

NBA／勇士、公鹿邀復出拚冠 艾倫：永遠不說不

2019-04-12 15:45

日職／王柏融一棒致勝能力強 日媒：火腿的優勢

2019-04-13 08:54

NBA／魔術強森無預警去職 歐尼爾力薦衛斯特接班

2019-04-12 14:35

NBA／解決戴維斯去留問題 鵜鶘傳聘用騎士奪冠推手

2019-04-13 08:18

中職／張志豪第99轟逆轉 兄弟久違7連勝

2019-04-12 22:50

NBA／對戰老八快艇演加州南北內戰 勇士：沒那麼容易

2019-04-12 14:46

新加坡羽賽／周天成苦戰三局險勝 挺進4強賽

2019-04-12 16:58

中職／味全龍口袋陣容還有誰？劉志昇也是人選

2019-04-12 16:03

MLB／別叫佐佐木朗希怪物 菊池雄星：我們是鬼屋嗎？

2019-04-13 06:55

MLB／傷兵名單又膨脹 桑契斯成洋基第12名傷兵

2019-04-13 07:13

日職／樂天宋家豪奪5中繼 巨人陽岱鋼連7打數摃

2019-04-12 21:13

NBA／「雷槍」艾倫訪台會球迷 大談三分紀錄、秀神射

2019-04-12 15:32

NBA／訪台行展現嚴格自律 艾倫爬山晨跑樣樣來

2019-04-13 09:30

NBA／華頓遭開除 柯爾：湖人失去深得人心的教練

2019-04-13 09:51

NBA／高層原班人馬續留 灰狼有意找畢拉普斯任總裁

2019-04-12 12:25

春季聯賽／投手沒登錄卻上場 稻江遭沒收比賽

2019-04-12 13:00

NBA／單月最佳獎項公佈 安戴托昆波、哈登再上榜

2019-04-12 12:57

NBA／快艇首輪迎戰勇士 近30年來最被賭盤開衰

2019-04-13 10:30

影／12強棒球賽程揭曉 辜仲諒：帶回金牌

2019-04-12 16:31

NBA／訪台談NBA生涯 雷槍：生不逢時

2019-04-13 00:49

NBA／韋德假動作成招牌 巴提耶：被騙起是種榮耀

2019-04-13 10:48

NBA／魔術強森請辭 綠衫軍總管：無法理解他事前不告訴老闆

2019-04-12 12:02

新加坡羽賽／都拚戰3局勝出 小戴、小天同晉4強

2019-04-13 00:27

MLB／戴維斯推進54打數安打荒 先發還要先預告

2019-04-13 10:15

MLB／最愛招惹吉祥物 辛德賈德又有新案例

2019-04-13 07:52

NBA／不怕哨音鬧場 勇士柯爾：季後賽吹判會更寬鬆

2019-04-13 09:28

MiLB／張育成猛打賞3打點 本季首轟出爐

2019-04-12 12:27

12強賽／B組賽程出爐 中日大戰壓軸

2019-04-12 16:20

MLB／今日戰績表 水手砲聲隆隆豪取6連勝

2019-04-12 13:00

春季聯賽／連4年赴美訓練 黃柏豪備戰中職選秀

2019-04-12 18:11

日職／王柏融無安 打點仍進帳

2019-04-13 00:22

中職／猿洋投勝投開張 洪總：希望一路順下去

2019-04-12 22:53

中職／猿耍悍將 洋投開胡

2019-04-13 00:20

NBA／諾維茨樂意成獨行俠股東 庫班：會是很棒的事

2019-04-13 11:39

春季聯賽／楊承遠大鳥慢啼 目標鎖定進軍職棒

2019-04-12 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top