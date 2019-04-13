MLB／還是沒安打 戴維斯推進54打數安打荒

2019-04-13 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



為了關心戴維斯（Chris Davis）何時可以打破「安打荒」的球迷，金鶯現在除了預告先發投手，還得預告戴維斯的出賽日，總教練海德（Brandon Hyde）今天宣布，戴維斯將在明天先發出賽，希望能從紅襪右投波瑟羅（Rick Porcello）手中，敲出62打席、54打數以來的首支安打。

今天金鶯以4：6不敵紅襪，因紅襪推出左投羅德里奎茲（ Eduardo Rodriguez）先發，戴維斯並未進入先發打線，九局上兩人出局後以代打上場，敲出平飛球遭二壘手接殺，將紀錄持續推進。

戴維斯的跨季連續54打數沒有安打，持續堆高大聯盟野手紀錄，全美關注他的安打何時出爐，金鶯也感受得到外界的關注目光，海德賽前解釋未排戴維斯先發的原因，「我與戴維斯同在，希望能為他安排對他有利的投打對戰。」

海德表示，戴維斯今天仍然進行了特打，他也看到了滿意的內容，「波瑟羅明天先發，戴維斯明天也會先發，但今晚我們認為讓他喘口氣會比較好。」

金鶯期望波瑟羅成為戴維斯終結「安打荒」的苦主，但戴維斯對戰波瑟羅的成績，其實也不見得多亮眼，兩人生涯對戰50打數，戴維斯敲出10支安打、打擊率2成，吞下16次三振，但亮點是其中包含四支全壘打。

戴維斯在昨天賽後談到自己的狀況，他表示，「沒什麼好說的，我嘗試得越多，似乎就越難敲出安打，我必須相信自己現在所做的努力，總有一天事情會有轉變的。」