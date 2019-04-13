MLB／最愛招惹吉祥物 辛德賈德又有新案例

2019-04-13 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



辛德賈德時常招惹吉祥物，但他的原因是因為討厭它們。圖／擷自大聯盟官網影片 分享 facebook NBA場上有「吉祥物殺手」洛培茲（Robin Lopez），MLB場上則有位聲稱患有「吉祥物恐慌症」的球員，大都會投手辛德賈德（Noah Syndergaard）屢次因為與吉祥物的戰爭躍上新聞，昨天再添新的紛爭。

昨天招惹上辛德賈德的吉祥物是勇士隊的Blooper，鏡頭捕捉到兩人在場邊爭論了一段時間後，Blooper拉起T恤套到辛德賈德的頭上，賽後辛德賈德也在推特貼出這段影片。

其實，辛德賈德與吉祥物的戰爭已經累績不少案例，最常惹怒他的吉祥物就是自家的Mr. Met，兩人常在推特上爆發口水戰，像是2017年情人節時，Mr. Met貼出辛德賈德青少年時期帶著眼鏡的憨厚照片，寫著「需要情人節約會嗎？我知道一個人選喔！」

辛德賈德回應：「我今晚已經有約會對象了，我相信你也知道她是誰。」Mr. Met繼續回嘴，「我當然知道，幫我跟你媽問聲好。」一來一往讓網友看了大樂。

太空人Orbit和費城人Phanatic也都與辛德賈德有段恩怨，故事源於2017年一場太空人與天使的比賽，Orbit在天使球星楚奧特（Mike Trout）背後偷貼「我愛太空人」的紙條，辛德賈德看了相當不爽，透過推特嗆聲：「這是你們對待美聯MVP的方式？與吉祥物的戰爭開始了，你們做好準備吧！」

Phanatic為此貼出自己的訓練影片回應，證明已經磨刀霍霍等待辛德賈德的駕到，辛德賈德也不甘示弱，貼出先前兩人的過招影片，原來辛德賈德早就曾在場上騎走Phanatic的沙灘車，他留言寫著：「大家都知道第一回合是誰贏了。」

為何這麼愛招惹吉祥物？辛德賈德曾在訪問中提過，其實自己有點害怕吉祥物，「他們鬼鬼祟祟又安靜，你不知道他們裡面到底是什麼東西。」他也親口證實，最害怕的吉祥物就是Mr. Met，「因為他可能隨時在我附近出現。」