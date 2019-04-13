MLB／傷兵名單又膨脹 桑契斯成洋基第12名傷兵

2019-04-13 07:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



桑契斯（Gary Sánchez）列入洋基傷兵名單。路透 分享 facebook 洋基的傷兵名單正在無限膨脹中，今天捕手桑契斯（Gary Sánchez）成為第12名成員，儘管堅稱身體感覺很好，但他的檢查結果顯示左小腿拉傷，嚴重程度已足以讓教練團決定將他放進傷兵名單。

洋基開季飽受傷兵困擾直接反映在戰績上，至今天賽前僅拿到5勝7敗；屋漏偏逢連夜雨，洋基陣營今天再傳來兩項壞消息，桑契斯的檢查結果比預期嚴重，確定缺席一段時間，右肩有傷的投手巴坦希斯（Dellin Betances）則在進行模擬賽後出現不適，已返回紐約接受進一步檢查。

桑契斯表示，他感覺身體狀況沒有問題，也對檢查結果感到訝異，「令人失望，因為我很想上場，任何時候都想上場。」

媒體進一步追問，感覺很好為何需要進入傷兵名單？桑契斯回應，「這就是進行MRI核磁共振檢查的原因，檢查結果顯示有輕微的拉傷，所以我們決定小心謹慎一點，而不是放任傷勢惡化。」

總教練布恩（Aaron Boone）表示，「桑契斯不想進入傷兵名單，他覺得他可以繼續帶傷作戰，但球團說服他，現在還只是球季初，不如利用現在解決傷勢問題。」

牛棚大將巴坦希斯則在昨天展開模擬賽，朝復出賽場前進一步，但隨後就傳肩膀仍有不適，今天已回到紐約，進行第二次MRI核磁共振檢查，等待進一步傷情出爐。