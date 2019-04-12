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MiLB／張育成猛打賞3打點 本季首轟出爐

2019-04-12 12:27中央社 台北12日綜合報導

張育成。 張育成臉書粉絲團
張育成。 張育成臉書粉絲團
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克里夫蘭印第安人3A今天交手坦帕灣光芒3A，張育成轟出本季首發全壘打，同時繳出猛打賞表現，貢獻3分打點，打擊率上升至0.222；印地安人2A的朱立人則是5打數1支二安。

張育成今天打第6棒、守三壘，第1局擊出游擊方向滾地球出局，第4局在一、二壘有人情況下，轟出左外野方向3分全壘打，第5局敲出右半邊安打，且下一棒隊友也開轟，把張育成送回本壘。

第6局張育成再度有安打演出，第8局擊出游擊方向滾地球出局，今天印地安人3A火力凶猛，包括張育成在內，共有4發全壘打，終場以12比4擊退對手。總計張育成今天5打數3安打，本季首轟出爐，貢獻3分打點，跑回3分，打擊率上升至0.222。

印地安人2A的朱立人今天也有出賽，先發蹲捕打第6棒，5打數敲出1支二壘安打，守備發生1次妨礙打擊，目前打擊率0.167。波士頓紅襪3A的林子偉則是先發打第1棒、守游擊，不過4打數沒有出現安打，吞下1次三振，守備發生1次失誤，目前打擊率0.125。

張育成

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