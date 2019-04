MiLB／張育成猛打賞3打點 本季首轟出爐

張育成。 張育成臉書粉絲團 分享 facebook 克里夫蘭印第安人3A今天交手坦帕灣光芒3A,張育成轟出本季首發全壘打,同時繳出猛打賞表現,貢獻3分打點,打擊率上升至0.222;印地安人2A的朱立人則是5打數1支二安。

張育成今天打第6棒、守三壘,第1局擊出游擊方向滾地球出局,第4局在一、二壘有人情況下,轟出左外野方向3分全壘打,第5局敲出右半邊安打,且下一棒隊友也開轟,把張育成送回本壘。

第6局張育成再度有安打演出,第8局擊出游擊方向滾地球出局,今天印地安人3A火力凶猛,包括張育成在內,共有4發全壘打,終場以12比4擊退對手。總計張育成今天5打數3安打,本季首轟出爐,貢獻3分打點,跑回3分,打擊率上升至0.222。

印地安人2A的朱立人今天也有出賽,先發蹲捕打第6棒,5打數敲出1支二壘安打,守備發生1次妨礙打擊,目前打擊率0.167。波士頓紅襪3A的林子偉則是先發打第1棒、守游擊,不過4打數沒有出現安打,吞下1次三振,守備發生1次失誤,目前打擊率0.125。

SEE. YU. LATER.



Yu Chang connects on his first HR of the year, a 3-run blast, to make it 6-0 #ClipShow!



Two batters later, Brandon Barnes smashes his first of the year, a solo shot, making it 7-0 good guys in the fourth!#ThisShipRocks pic.twitter.com/pVD13Zm6t4