MLB／克蕭下周二歸隊戰紅人 總教練：他憋不住了

2019-04-12 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



克蕭先前投復健賽。 美聯社 分享 facebook 道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）的本季初登板，日期終於底定，道奇今天宣布他將在下周二回歸賽場，首戰就要遭逢有前戰友普伊格（ Yasiel Puig）在陣中的紅人，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「他已經憋不住了。」

道奇官方推特今天以一支長達六分鐘的短片，向球迷宣布克蕭的回歸，留言寫著：「克蕭日就是周一（美國時間），記得來到現場。」羅伯茲證實，克蕭將在下周二先發出戰紅人，「他感覺很好，我們也感覺沒問題了，他現在已經有點憋不住了。」

克蕭早在春訓之初就被欽點扛下開幕戰先發，但他因肩膀發炎中斷練投，導致調整進度無法趕上開幕戰，開季先待傷兵名單，近日已在小聯盟展開復健賽，今天終於等到球團裁示通過，確定將在下周二回到大聯盟。

羅伯茲近日曾透露，將在下周一和周二中擇一讓克蕭歸隊，最終挑選下周二的理由也很單純，「就是讓他多休一天。」

克蕭曾表示，將把手臂強度調整到可投到單場100球的程度；對於克蕭本季首戰是否將有用球限制，羅伯茲先不說死，「我們將會竭盡所能，讓他與球隊都處於最有利的位置，當然也不會因為他的工作量讓牛棚陷入兩難，克蕭會做好他該做的，我們也會做好我們該做的，我們對周一（美國時間）充滿信心。」