MLB／開季連15場開轟 水手成史上第一隊

2019-04-12 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



用全壘打寫紀錄的一天，水手也靠全壘打贏球，今天戰到延長10局才憑藉著沃格巴克（Daniel Vogelbach）的致勝陽春砲，以7：6險勝皇家，各項勝場紀錄持續推進，更在第六局就提前成為大聯盟史上第一支開季起連續15場比賽都敲出全壘打的球隊。

水手開季旺到擋不住，拿下這一勝後，完成6連勝、對皇家4戰橫掃，13勝2敗續寫隊史最佳開季戰績。

水手此役打得辛苦，前五局挨了三轟、處於0：4落後，第六局起才靠高登（Dee Gordon）陽春砲帶起反攻，該局進帳2分，這支全壘打也讓水手確定突破由2002年印地安人所保持的開季連14場有全壘打紀錄。

昨役第九局開轟扮演致勝英雄的漢尼格（Mitch Haniger），今天在第九局再敲關鍵三壘安打，帶有兩分打點，幫助水手以6：6進入延長賽，也才等到沃格巴克的致勝陽春砲。

水手教頭瑟維斯（Scott Servais）讚嘆這發飛行距離達427呎的致勝轟，「這太瘋狂了，這是座很大的球場，但他卻讓這座球場看起來似乎很小。」沃格巴克則透露，原本只期望這是一支二壘安打，沒料到竟是一發大號全壘打。

相比之下，高登的全壘打顯得「迷你」，他笑說：「真正的全壘打打者開轟了，所以我的就不算數了吧！」

水手開季13勝2敗，不僅刷新隊史紀錄，1988年後美聯也只出現過一支球隊打出這樣的開季佳績，就是去年的冠軍隊伍紅襪，開季暴衝17勝2敗。此外，水手前15戰累積36轟，也追平由2000年紅雀所保持的大聯盟紀錄。