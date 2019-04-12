MiLB／小熊宣布釋出 曾仁和尋覓新東家

2019-04-12 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



24歲旅美投手曾仁和的小熊生涯確定畫下句點，今天球團正式宣布將他釋出，本季還未出賽，已確定得開始尋覓新東家了。

小熊在上周六為了清理40人名單，宣布指定轉讓（DFA）曾仁和，原本一般預料他通過讓渡程序續留小熊小聯盟的機率最高，沒想到最終竟是直接遭小熊釋出。

曾仁和於2013年與小熊簽約，簽約金高達162.5萬美元，排名歷年來台灣球員第四高，僅次於曹錦輝的220萬美元、林子偉的209萬美元和王建民的201萬美元，備受球團矚目程度不言而喻，也在2017年獲得小熊農場年度最佳投手肯定，堪稱生涯代表年。

曾仁和前兩年都曾獲晉升大聯盟，2017年季末出賽兩場，憑藉著後援好投拿下大聯盟生涯首勝，也是至今唯一一勝；去年雖在季初就獲晉升，但沒能把握機會演出好投，先發兩局失三分，接下來整季在3A遭遇空前低潮，拿下2勝15敗、防禦率6.27的慘淡成績。