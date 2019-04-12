大都會去年前車之鑑 水手暴衝恐是曇花一現

西雅圖水手賽季伊始就開出12勝2敗的戰績紅盤，令絕大多數的棒球迷感到意外，畢竟過去這個休賽季，水手才交易掉上季幫助球隊打出89勝佳績的多位明星球員，被視為進入一個重建的循環。水手開季前14戰就拿下12勝，寫下隊史最佳，而且已連續14戰都開轟的火燙打擊手感揭開新賽季序幕，亦是球隊新猷，輕鬆刷新由1998年那支具備巔峰期羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）和馬丁尼茲（Edgar Martinez）的水手所保持的開季連八戰開砲紀錄，甚至還追平了大聯盟的歷史紀錄（克里夫蘭印地安人2002年開季連14戰開轟）。（所有數據截至4月11日止）

英卡納西恩(右)和桑塔納(左)長程砲火兇猛，水手開季打出12勝2敗的驚人成績！ 美聯社 分享 facebook

最讓人驚奇的是，水手打出這波優異戰績，可說毫不僥倖，總得分（110）比總失分（69）還多出41分。正41分的得失分差不僅居全聯盟之首，還遙遙領先另外兩支開季同樣銳不可擋的勁旅——坦帕灣光芒（正32分）和洛杉磯道奇（正26分）。

當然，球季才進行兩個多禮拜、打不到20場比賽，任何極端的表現和數據累積都不代表整季的常態，大聯盟歷史上也從沒有球隊能打完一整季勝率還保持八成以上，因此可以合理預期水手接下來的攻守發揮會從天堂漸漸步入凡間，至於他們步入凡間的程度還有球季後半段的起伏，則取決於他們真正的實力。只是水手的短期紅盤落在開季的時間點，總是會被擴大報導、放大檢視，所以引起較廣泛的關注。

但相信大家都很好奇的是，水手真正的實力到底為何？他們有沒有可能連續兩年在季前沒有人看好的情況下，打出出乎意料的好成績，甚至在本季殺進季後賽？

首先必須提的是，我們不需要追溯到太早前的歷史，就能找到一支開季一條龍、整季一條蟲的案例，可以作為今年水手的前車之鑑：那就是上個賽季的紐約大都會。如果大家回想去年球季進行到跟現在差不多的進度時，會發現那時候全聯盟大部分的話題焦點都圍繞在大都會上，因為當時他們開季前14戰也繳出絕佳的12勝2敗成績，好像重回了2015年搶進世界大賽的榮景。然而好景不常，大都會平庸的實力在整季162場賽事的考驗下終究露出馬腳，超猛開季之後的148場比賽，他們只繳出65勝83敗、勝率僅.439的悲劇戰績，在國聯僅優於邁阿密馬林魚和聖地牙哥教士。

大都會去年開季也是勢如破竹，球員休息室充滿歡笑，但可惜很快就被打回原形！ 歐新社資料照片 分享 facebook

而今年的水手，很有可能正走在跟去年大都會類似的戰績變化軌跡上。

所有美國開季前的季前分析和預測系統，依據水手今年的陣容和球員實力所做的評判、預測，都認為他們本季的戰績會比去年退步許多。權威棒球分析媒體《棒球指南》（Baseball Prospectus）的預測系統PECOTA，季前分析水手今年只能拿下74勝，在美聯西區排名第四，而另一個數據網站《Fangraphs》季前也推估水手本季只能獲得75勝，同樣在美聯西區排名第四。

即便水手開季打出不可思議的絕佳成績，這兩個預測系統依然不看好水手在球季中後半段的表現，對水手剩餘賽季的預測皆為大約70勝、勝率掉到.465左右，代表就算水手在球季之初打得這麼好，到季末他們可能還是只能繳出約剛好五成勝率的戰績（81勝81敗），而這樣的戰績應不足以讓他們挺進季後賽。

預測系統會做出如此評判並非毫無依據，而筆者也傾向相信水手本季會延續綿延超過17年的季後賽荒（自2001年後就沒打進季後賽，為美職目前最久的持續中記錄），而非終止這項不名譽的記錄。

沒錯，如果有認真關注水手過去這個休賽季的種種操作，會察覺他們並非在執行近年來被芝加哥小熊和休士頓太空人的成功而炒熱的「徹底重建」，本來就沒有要刻意擺爛。水手總管迪波托（Jerry Dipoto）雖然交易掉強棒卡諾（Robinson Cano）、王牌投手派克斯頓（James Paxton）、終結者狄亞茲（Edwin Diaz）、優質游擊手塞古拉（Jean Segura）、防守出色的捕手祖尼諾（Mike Zunino）、後援強投克拉梅（Alex Colome）和帕索思（James Pazos）等一票好手，但他換來的報酬不是一堆高潛力的大物新秀們，而是一批年紀偏大的大聯盟即戰力，以及三到四名水準中等到中上的新秀。這樣的做法與國聯的亞利桑納響尾蛇有異曲同工之妙，都是在進行調整團隊薪資結構、補進新血的過渡性「重整」（retooling）。

水手季前交易出卡諾(左)、狄亞茲(右)等好手，進行球隊的重整工作，目前的團隊戰力已經是大不如前。 美聯社資料照片 分享 facebook

儘管目的都是調整陣容，希望球隊能重新把基礎打好，展望更美好的未來，但比起徹底重建，重整對陣容戰力所造成的立即性折損沒那麼大，透過交易換來或簽進來的球員亦並非清一色都是新秀，還包含不少大聯盟球員。

以水手為例，他們過去這個休賽季的重整，就迎來了打擊能力出色但在釀酒人無用武之地的桑塔納（Domingo Santana）、失去大物新秀光環的24歲游擊手克勞佛（J.P. Crawford）、以進攻火力見長的捕手納維茲（Omar Narvaez）、年紀都在30歲以上的資深砲手布魯斯（Jay Bruce）和英卡納西恩（Edwin Encarnacion），以及為數不多但品質中上的新秀如投手雪菲爾德（Justus Sheffield）和外野手克萊尼克（Jarred Kelenic）。這些新同學的加入，預告了水手本季的戰績不會像當年徹底重建的小熊或太空人那麼慘，而是還能維持一定的水準。

老將布魯斯(右)去年在大都會打出9支全壘打，今年只打14場就已經有7轟，快要追平去年的成績。 美聯社 分享 facebook

不過這也不代表水手本季真就能打出多好的戰績。「能維持一定水準」只是至少給球迷一個「交代」、提供「可以上得了場面」的比賽，但若談到「打進季後賽」、「跟美聯其他強權競爭」，水手的實力恐怕還差了一截。

不可否認，水手開季前14戰就攻下多達110分，跟2000年開季前14戰同樣得到110分的聖路易紅雀，並列大聯盟過去一百年來的最多。但是他們也是全聯盟開季以來，打擊結果跟擊球品質差距第二大的球隊。水手目前團隊實際的加權上壘指數（wOBA，可視為針對長打加權的上壘率，更能準確指出火力水準好壞）為0.393（聯盟平均為.320），比根據他們擊球品質推算出的預期加權上壘指數（xwOBA*）.356，高出了0.037，這個差距在整個大聯盟僅次於響尾蛇，算是非常巨大的數字，顯示縱使水手目前產出了許多安打、長打和上壘者，獲取很多分數，但他們的擊球品質透露他們不應該繳出wOBA達.393那麼好的進攻數據，接下來進攻火力應該會有所下修。

除此之外，水手開季至今的團隊防守表現也不盡理想，不僅失誤數（19次）大幅領先全聯盟，將守備機會轉化為出局的成功率（69%）排在聯盟後段班（第16名），他們在進階守備數據「防守分數」（Defensive Runs Saved）的表現（負24）更是在各隊之間敬陪末座。如此慘烈的防守水準，等到水手打擊群的高潮冷卻下來，就會對他們造成顯著的傷害，因為差勁的防守不僅會直接增加失分的可能性，還會影響場中投手的信心和表現。

水手在防守上有不小的問題，這可能是將來戰績的一大隱憂。 美聯社 分享 facebook

說到投手，水手投手群球季之初的好表現還能持續多久，實在頗令人好奇。筆者個人相當不看好水手的投手戰力，因為無論是先發輪值或是牛棚，皆令人難以信任且缺乏深度。先發輪值的五人當中，只有菊池雄星的直球均速超過90英里（93），其他四人的直球均速要不是不及聯盟先發投手的平均（88.9），就是低於90英里，這樣的球威在當今的美國職棒真的很難讓人樂觀。一旦水手輪值裡的軟球派投手們控球陷入低潮，他們就很可能會被轟得很慘。水手的牛棚則像一台由過氣老將和無名新秀湊成的拼裝車，不是沒有機會殺出一條令人感到意外的血路，繳出不錯的投球內容，但筆者認為若放大到162場比賽的格局，發生的機率就會變得很低。

水手先發投手岡薩雷茲三振能力並不強，控球也不是頂尖，被打安打數更是不低，率先拿下4勝可能有很大的運氣成份。 美聯社 分享 facebook

無論怎麼看，當前的水手都只是一支打線不錯、防守慘烈、投手陣容令人無法期待的隊伍，剛剛好絕大多數的球員不約而同都在開季達到高潮。假如他們接下來的戰績沒有崩跌地像去年的大都會那麼慘，應該也無法繳出全季超過82勝、83勝的水準，仍會與季後賽交錯而過。水手最近的客場之旅對手都是美聯中區的弱隊——芝加哥白襪和堪薩斯皇家，對他們來說並非太大的威脅，而真正的考驗，要到明天（4月13日）起的主場六連戰才算開始，他們屆時將對上美聯強權——太空人和印地安人。

雖說如此，水手上個休賽季期間為兼顧球隊未來和維持球隊當下戰力所做的重整努力，仍值得嘉許。水手管理階層清楚上個球季結束之後，他們的農場實在太差（業界公認全聯盟最差農場），若要走「徹底重建」的途徑，恐怕得花上比當年小熊和太空人更長的時間，不適合西雅圖的球迷市場。因此水手採取了乍看之下讓球隊不上不下、卻仍有渺茫機會打出意外驚喜的「重整」戰略，如此一來，至少他們的大聯盟賽事不會像徹底擺爛那麼難看，還是有一定的競爭性、精彩度和趣味在，同時又能慢慢把農場的基礎找回來（今年季初水手的農場排名已回升到15至20名之間）。

*附註：大聯盟Statcast系統裡的「預期加權上壘指數」（xwOBA，Expected Weighted On Base Average），採計打者的「擊球頻率」、「擊球仰角」、「擊球品質」等能力表現，並排除守備、球場等選手無法決定的因素，因此能較準確指出打者的實質打擊能力，同時預測性也比較高。xwOBA以加權上壘指數wOBA 的形式呈現，2019年大聯盟平均的 xwOBA 為.324。