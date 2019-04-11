MLB／跟上延長合約風氣 卡本特續留紅雀2年

2019-04-11 17:31 聯合新聞網 綜合報導



美聯社 分享 facebook

據《ESPN》報導，33歲的三屆全明星內野卡本特（Matt Carpenter）跟上開季後的續約風潮，與紅雀簽下2年3700萬美元的延長合約續留母隊，屆時他已35歲，很有可能成為終生紅雀人。

卡本特是在2014年與紅雀簽下6年5200萬美元合約，今年是最後一年，年薪為1450萬美元，包含2020年1850萬美元球團選擇權，及200萬美元買斷金。新合約涵蓋2020與2021年，保障年薪1850萬美元，若在這兩年總計達到1,100次打席，包含2021年至少550打席，則2022年選擇權將自動生效。

卡本特算是大器晚成，2011年25歲時才登上大聯盟，並在2012年開始首個完整球季，當年新人王票選第6，上賽季2018則打出生涯年，36轟是生涯最高。他三次入選明星賽（2013、2014、2016），也三度在在MVP票選榜上有名(2013、2015、2018)，前8季累積134轟，打擊率2成73，上壘率3成76。

談及續留紅雀，卡本特表示，「我可能可以在這力告別生涯，但我不認為這是理所當然。」

紅雀總經理摩澤利亞克（John Mozeliak）表示：「卡本特讓球隊調度更靈活，他能升任多個位置、讓戰力最大化。此外他是個有團隊隊精神的球員，而我們續約的動機是希望他持續以紅雀球員身份披掛上陣。」