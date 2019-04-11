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MLB／就是沒勝投命 菊池雄星連4場無關勝敗

2019-04-11 12:30聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

水手開季狀況火燙，卻旺不到日籍投手菊池雄星身上，首勝又被牛棚搞砸。 美聯社
水手開季狀況火燙，卻旺不到日籍投手菊池雄星身上，首勝又被牛棚搞砸。 美聯社
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水手開季狀況火燙，卻旺不到日籍投手菊池雄星身上，他面對皇家繳出六局失三分的優質先發，卻在換投後就被牛棚搞砸領先，大聯盟生涯首勝還要繼續等；水手靠著漢尼格（Mitch Haniger）九局上的陽春砲，終場以6：5擊敗皇家，也幫助水手推進開季起連續14場比賽都有全壘打，追平大聯盟紀錄。

此役已是菊池雄星來到大聯盟後的第四場先發，前三戰全數都以無關勝敗收場，今天他再度領到相同劇本。

菊池雄星先發六局失三分，多茲爾（Hunter Dozier）和索勒（Jorge Soler）都從他手中敲出陽春砲，靠著隊友火力支援，仍在六局投完後帶著5：3領先退場，卻在費斯塔（Matt Festa）接替投球後，被敲三支安打丟掉兩分，比分成為5：5，菊池雄星的首勝又一次插翅而飛。

菊池贏不了，但水手的氣勢還是擋不住，漢尼格在九局上的陽春砲幫助球隊推進五連勝，12勝2敗締造隊史最佳開季戰績，也將連續全壘打場次推進到14場，追平2002年印地安人保持的紀錄。

另外，效力道奇的日籍投手前田健太同日登板，對紅雀先發5.1局失5分，道奇終場以2：7輸球，前田健太在開季二連勝後吞下首敗。

水手大聯盟皇家

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