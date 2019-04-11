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MLB／終於投滿5局 達比修挨2轟、失5分吞敗

2019-04-11 11:29聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

本季首度投滿五局，小熊日籍投手達比修有恐怕還是笑不出來。 美聯社
本季首度投滿五局，小熊日籍投手達比修有恐怕還是笑不出來。 美聯社
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本季首度投滿五局，小熊日籍投手達比修有恐怕還是笑不出來，他今天對海盜先發5.1局失5分（責失4分），內容依舊不盡理想，小熊終場以2：5輸球，達比修吞下第二敗，本季首勝還沒開張，屋漏偏逢連夜雨，場外還官司上身遭鄰居提告。

達比修本季前兩場出賽各投2.2局、4局，皆失3分，球團與球迷都還在等待，他何時可以找回六年1.26億美元合約相符的身手；今天小熊在主場出戰海盜，達比修依然狀況連連，一局上先遭瑟維利（Francisco Cervelli）敲出陽春砲，三局再被馬特（Starling Marte ）的兩分砲狙擊。

達比修在第四和第五局回穩，第六局一人出局後再被連敲兩支安打，在此時打卡下班，接替投球的萊恩（Kyle Ryan）也不幫忙，先因安打丟掉1分，牽制失誤再奉送對手1分，全都記在達比修的帳上。

達比修是投5.1局被敲5安打、失5分，其中4分為責失分，防禦率也從8.10再上揚為8.25；小熊海沃德（Jason Heyward）在第五局的陽春砲打下分數，貝茲（Javier Baez）第八局以二壘安打追加1分，終場仍以2：5吞敗，開季至今只拿3勝8敗。

達比修場上還沒找回昔日風采，場外也惹上麻煩，他與妻子山本聖子近日在住家周圍架起松木圍牆，遭鄰居控告阻礙住家一樓觀看密西根湖的視野；提出告訴的鄰居表示，「這是項困難的決定，但我們的生活品質也被影響，房屋價格也因此下滑。」

小熊海盜

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