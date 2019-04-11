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MLB／陳偉殷核爆 美媒：馬林魚遲早必須做決定

2019-04-11 10:08聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

The Athletic網站以「馬林魚會釋出陳偉殷嗎？」為題，認為馬林魚或許已到...
The Athletic網站以「馬林魚會釋出陳偉殷嗎？」為題，認為馬林魚或許已到必須做出決定的時候。 美聯社
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旅美左投陳偉殷昨天中繼兩局挨四轟、狂失十分，「核爆級」的演出，在賽後雖獲總教練馬丁利（Don Mattingly）體諒，認為角色轉換對他並不公平，但球團可能正在醞釀一項重大決定，The Athletic網站以「馬林魚會釋出陳偉殷嗎？」為題，認為馬林魚或許已到必須做出決定的時候。

The Athletic報導比喻，「馬林魚正盡可能從陳偉殷身上擠出一點果汁，但如果這水果已經腐壞了，也該是時候丟掉他了？」指稱陳偉殷昨役對紅人一戰的驚人內容，可能讓馬林魚距離做出「隊史上與近期棒球史上對球隊財務最傷的決定」更近一步。

Fansided旗下馬林魚部落格Marlin Maniac也提到，如何處理陳偉殷的問題，從春訓以來已經多次被提及，但這場比賽之後疑問逐漸擴大，「他的存在是否剝奪了其他正在上升的年輕新秀位置？」「馬林魚遲早必須做出決定」。

陳偉殷開季未能進入先發輪值，在牛棚待命上場，但不熟悉的角色反映在成績單上，三場出賽共投四局、狂失11分，防禦率高達24.75；最慘烈的一戰為昨天面對紅人，寫下隊史中繼挨四轟第一人，單場失十分也追平隊史紀錄。

馬丁利賽後為陳偉殷緩頰，認為陳偉殷以往固定擔任先發，如今轉任牛棚，不知道何時上場的處境，讓他很難調整，仍相信陳偉殷最終將會調整到位。

陳偉殷本季年薪高達2000萬美元，已是全隊最高薪，明年還會再漲為2200萬美元，超高薪資讓馬林魚很難將這筆錢放水流，但他的表現若持續不振，馬林魚勢必要做出取捨。

陳偉殷馬林魚馬丁

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