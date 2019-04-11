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MLB／馬恰多開轟破僵局 助教士菜鳥奪生涯首勝

2019-04-11 13:08中央社 舊金山10日綜合外電報導

教士新簽主砲馬恰多今天一發飛越右外野大牆的全壘打突破平手僵局，幫助球隊以3：1擊...
教士新簽主砲馬恰多今天一發飛越右外野大牆的全壘打突破平手僵局，幫助球隊以3：1擊敗舊金山巨人 美聯社
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教士新簽主砲馬恰多今天一發飛越右外野大牆的全壘打突破平手僵局，幫助球隊以3：1擊敗舊金山巨人，在3連戰的系列賽中取得2勝1負優勢。

教士菜鳥左投馬格維修斯（Nick Margevicius）今天先發6局，送出6次三振沒有保送，被擊出5支安打，只因為挨了一發陽春彈丟掉1分自責分，在球隊獲勝後拿下比賽勝投，這是他大聯盟生涯的首勝；他在打擊上也有所建樹，3局上半教士靠著他的犧牲打率先拿下分數，以1比0領先巨人。

教士今天擊敗巨人，在本季至今7次交手中拿下5勝。

馬恰多（Manny Machado）今天的全壘打，是他本季的第3支，也是他生涯12次造訪甲古文球場（Oracle　Park）第1支，他已經在國家聯盟9個球場有開轟紀錄，目前還未用全壘打征服的，包括科羅拉多洛磯的庫爾斯球場（Coors Field）、邁阿密馬林魚的馬林魚球場（Marlins Park）、辛辛那提紅人的大美國球場（GreatAmerican Ball Park）、密爾瓦基釀酒人的米勒球場（Miller Park）、匹茲堡海盜的PNC球場（PNC Park）、芝加哥小熊的瑞格利球場（Wrigley Field）。

兩隊1比1平手時，巨人有機會站上領先，捕手克拉茲（Erik Kratz）在5局下半1出局後揮出安打站上二壘，羅德里格斯（Derek Rodriguez）敲出安打，但教士外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）守得淺，讓克拉茲只能停在三壘壘包上。

馬格維修斯接著讓先前揮出陽春砲的皮拉（Kevin　Pillar）擊出滾地球，使克拉茲在本壘出局，再三振杜嘉（Steven Duggar），化解失分危機。

9局上半，教士打者狙擊巨人牛棚，該局首名打者瑞福洛擊出中外野深遠的三壘安打，在下一棒的麥爾斯（Will Myers）打出一壘安打的情況下，瑞福洛為教士添得保險分。

最後一個半局，教士終結者葉慈（Kirby Yates）也遇上麻煩，1出局後先保送克勞福（BrandonCrawford），再被隆戈利亞（Evan Longoria）打出二壘安打，所幸他及時穩住陣腳，先三振索拉提（Yangervis Solarte），再讓貝爾特（Brandon Belt）揮出飛球出局，結束比賽。

教士巨人

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