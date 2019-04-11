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MLB／戴維斯障礙難度有多高？美媒：機率0.002%

2019-04-11 08:06聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

要連續49打數擠不出安打的難度有多高？華盛頓郵報算出的答案是「0.002%」，但這麼困難的事，金鶯重金打者戴維斯（Chris Davis）還是辦到了。

戴維斯何時才能擠出安打，全大聯盟都在看，其實這項難堪紀錄的達成難度很高，華盛頓郵報引用數據網站Fangraphs的季前分析，戴維斯的預測打擊率為2成，若以這個數字來算，要連續49打數沒有安打的機率為0.002%。

該報索性以「戴維斯不孤單」為題，找出大聯盟歷史上其他難以想像、幾乎不可能辦到的難堪紀錄。首先是1992到1993年間大都會投手楊恩（Anthony Young）締造的跨季27連敗，但這項紀錄多少有些悲情，因為他在1992年每場所獲隊友火力支援為3.8分，1993年更降為2.1分。

其次為洋基賈吉（Aaron Judge）在菜鳥球季2017年所寫下的連續37場比賽領到老K，他在7月9日到8月21日之間，37場比賽共被三振63次，整季吞下208K；華盛頓郵報指出，2017年的全聯盟平均三振率為22%，想要連續37場比賽至少領到1K，機率為0.00001%。

還有兩項團隊糗紀錄榜上有名，費城人在1962年7月30日到8月21日之間吞下23連敗，投手群在這段期間合計457局共失290分，防禦率高達5.71。小熊長達108年未嘗世界大賽冠軍，紅襪一度86年不曾奪冠，同樣都是機率極低的難堪紀錄，但至少兩隊都已擺脫悲情，將現今的最長冠軍乾旱期移交已71年沒拿過冠軍的印地安人。

戴維斯大聯盟

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