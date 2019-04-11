MLB／全城都在看 戴維斯敲安打「祭品文」一籮筐

2019-04-11 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



巴爾的摩的熱門問候語，最近恐怕要暫時換成「戴維斯（Chris Davis）敲出安打了嗎？」這位年薪高達2300萬美元的金鶯一壘手，已跨季連續49打數沒有安打，改寫大聯盟紀錄，全城關注他何時可以終結「安打荒」，當地的一家酒吧甚至為此打出「戴維斯敲安打就開放免費酒吧兩小時」的促銷活動。

戴維斯至周二賽後已累積跨季連49打數沒有安打，改寫大聯盟史上野手最糟紀錄，接下來一連兩天都與金鶯打擊教練隆恩（Don Long）進行打擊特訓，未排進先發名單。

總教練海德（Brandon Hyde）表示，「他今天的訓練狀態也很棒，隆恩這幾天陪他做了一些調整，我今天看過他的揮擊了，我認為非常好。」

戴維斯連續兩天的課表內容都以T座練打為主，影片小組在一旁，以iPad提供錄影畫片協助他修正打擊動作；海德表示，戴維斯與隆恩還有些更進一步的功課要做，但他預期戴維斯不會缺陣太久，「再給他休息一天，他明天可能就會回到先發打線。」

有趣的是，當地多家餐廳都打出「戴維斯敲安促銷」，酒吧Lees Pint & Shell的海報寫著「戴維斯敲出安打，就開放免費酒吧兩小時。」歡迎球迷開賽就來到現場，一起等待戴維斯敲安的時刻。

另一家酒吧Power Plant Live也表示，只要戴維斯敲安打，就在美國時間周五免費提供1000杯雞尾酒，若這支安打是全壘打，加碼為1500杯；還有熱狗店開出，只要戴維斯敲安時人在店內，就可免費兌換一支熱狗的「祭品文」。