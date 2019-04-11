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阿隆索強勢問鼎新人王 將成大都會新看板球星

2019-04-11 07:00蔡政益

大聯盟開季超過一週，大都會隊一壘手阿隆索(Pete Alonso)毫無疑問是最炙手可熱的新人，他在10場比賽當中繳出5轟、.385打擊率、1.352OPS的超優成績，0.8的WAR值也排在全聯盟第8。這不但使他強勢問鼎新人王，還有機會成為大都會下一個看板球星。

大都會菜鳥球員阿隆索在一開季就火熱無比，10場比賽打出5支全壘打，OPS高達1....
大都會菜鳥球員阿隆索在一開季就火熱無比，10場比賽打出5支全壘打，OPS高達1.352！ 美聯社
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在開季前，國聯新人王呼聲最高的人選有國民隊的外野手羅伯斯(Victor Robles)和教士隊的球星二代塔帝斯(Fernando Tatis Jr.)，而阿隆索也是熱門人選之一。阿隆索今年的看好度來自於他去年在小聯盟的36轟，是小聯盟的年度全壘打王，也被大都會隊選為小聯盟年度最佳球員。他的力量過人，且春訓表現也極度優異，使得原本預計從小聯盟開季的他，直接成為大都會開季的先發一壘手。

阿隆索去年在小聯盟繳出36轟、119打點、.285打擊率及.975OPS的表現，而在今年春訓則有4轟、.368打擊率、1.041OPS的成績。他開季首登大聯盟，延續了火燙的表現，讓名人堂投手馬丁尼茲(Pedro Martinez)日前直言阿隆索今年會拿下新人王。

阿隆索毫無疑問非常能打，擊球和力量都在水準之上，有人拿他與新人年就轟出39發全壘打且同樣是一壘手出身的貝林格(Cody Bellinger)來比較。現階段阿隆索在打擊上的缺點是三振過多，他被三振的機率達33.3%，為全聯盟第10高。不過阿隆索在小聯盟展現了出色的選球能力，相信三振過高的問題會慢慢改善。阿隆索真正的罩門是守備，但他的打擊能力絕對完全掩蓋他在守備上的瑕疵。

阿隆索的打擊實力比美2017國聯新人王貝林格。貝林格今年開季也是大爆發，目前有7...
阿隆索的打擊實力比美2017國聯新人王貝林格。貝林格今年開季也是大爆發，目前有7支全壘打、.440打擊率，成為國聯MVP的熱門人選！ 美聯社
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在「美國隊長」萊特(David Wright)去年退休後，大都會隊正需要一位新的看板球星，而阿隆索就是最合適的接棒人選。大都會這幾年自農場中培養出不少新星，像「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)、「賽揚巨投」狄葛隆(Jacob deGrom)和「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)，不過這幾位都是投手。若提到打者，在黃金三遊萊特和雷耶斯(Jose Reyes)之後還真說不出什麼令人驚艷的名字。而阿隆索目前的表現則逐漸給了大都會一個答案。

阿隆索(20號)有機會接替萊特成為未來大都會的看板球星及球隊領袖！ 美聯社
阿隆索(20號)有機會接替萊特成為未來大都會的看板球星及球隊領袖！ 美聯社
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今年大都會隊來勢洶洶，打線和牛棚當中分別多了卡諾(Robinson Cano)和狄亞茲(Edwin Diaz)這兩位超級球星，狄葛隆和辛德賈德領軍的輪值更是聯盟頂尖，現在又有新人阿隆索的及時助陣，使他們今年重回季後賽的機會大增，會是今年最令人大吃一驚的球隊之一。如此一來，不但阿隆索有機會拿下新人王，就連曾待過中華職棒的米奇(Mickey Callaway)也有機會拿下年度最佳教練了。

大都會總教練米奇曾於2009年在統一獅拿下7勝3敗、防禦率3.18的成績。去年球...
大都會總教練米奇曾於2009年在統一獅拿下7勝3敗、防禦率3.18的成績。去年球季他首次擔任大聯盟總教練，帶領大都會拿下77勝85敗戰績。 美聯社
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雖然開季不過幾場比賽無法代表什麼，但阿隆索的表現著實帶給大都會隊無限希望，若他的火熱成績能夠持續，這座新人王肯定入手，也將會是萊特的接班人。

大都會

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。

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