MLB／至少缺席6週 洋基王牌塞佛里諾再傳傷勢

2019-04-10 17:27 聯合新聞網 綜合報導



MLB╱與塞佛里諾談不攏 洋基再次面臨薪資仲裁 美聯社 分享 facebook

洋基今作客休士頓，對手太空人在開季取得2勝5敗後，近期開啟一波連勝之旅，洋基6局上半還有1分領先，無奈鐵牛棚又砸鍋，在7、8局一口氣丟掉4分，被太空人以6:3拿下比賽，推進至5連勝。

洋基場上無捷報，場下也傳出王牌塞佛里諾（Luis Severino）再因右背闊肌拉傷將缺陣至少6週。早在春訓時塞佛里諾便曾被診斷出右肩袖發炎，不過當初MRI檢查並無拉傷跡象，因此可以猜測這次傷勢是在休養期間造成。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，塞佛里諾雖於休養時未有任何不適，但也沒有覺得身體完全舒服。

在塞佛里諾缺席的這段時間，羅艾西加（Jonathan Loaisiga）隨即成為了替補人選，今對戰太空人擔任先發僅3局丟2分，但布恩仍對其抱有信心。

根據《ESPN》報導指出，洋基可能在沙巴西亞（CC Sabathia）傷癒歸隊前再補進一名後援投手，以補強近期表現掙扎的牛棚。另外，老將岡薩雷茲（Gio Gonzalez）也是潛在人選，他今天在3A先發出賽，投出6局10次三振表現。

此外也有美媒建議洋基，可簽下目前仍待業中的前美聯塞揚凱柯(Dallas Keuchel)應急。