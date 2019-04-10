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MLB／酒駕受害者 天使亞當哈特逝世10周年

2019-04-10 15:41世界日報 編譯組／綜合報導

天使當年備受看好的新星亞當哈特因車禍身亡，至今已10周年。 歐新社
天使當年備受看好的新星亞當哈特因車禍身亡，至今已10周年。 歐新社
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2009年4月9日，就在迎戰奧克蘭運動家隊比賽投出六局無失分後，隔沒幾小時，22歲年輕的新秀亞當哈特（Nick Adenhart）的生命，消失在醉酒駕駛的手中。

相隔十年，天使隊與球迷們仍懷念著這位曾投出一場七局完全比賽、被美國棒球雜誌評為年度新秀的優異投手。

在人生第四個大聯盟先發，投出六局沒失分比賽完後，亞當哈特與三名朋友前往富樂頓一家俱樂部，慶祝他2009年首次先發，然而他們乘坐的轎車，在Orangethorpe路與Lemon街被一輛豐田Sienna以每小時65哩速度迎面撞上。

亞當哈特、20歲的Eclipse駕駛Courtney Stewart，與25歲法學院學生兼體育經紀人Henry Pearson，都在車禍中不幸身亡。

第四名乘客、前富樂頓州大捕手Joe Wihite，因劇烈撞擊導致脊髓與頭骨分開，肺部癱瘓、肋骨斷裂、肩胛骨骨折等，然而他奇蹟生還，花數年時間恢復，近年擔任春季訓練客座指導員。

肇事的22歲的Thomas Gallo事故發生後，測出血中酒精含量超過法定限制兩倍，被判三項二級謀殺，判處監禁51年。

2004年亞當哈特被天使隊選中，隨後一年進行韌帶置換手術，2005年6月初登板。隨著隊中雷基(John Lackey)、桑塔納(Ervin Santana)和艾斯柯巴(Kelvim Escobar)受傷，2009年亞當哈特抓住機會登上先發。

4月8日那場比賽，亞當哈特主投前六局無失分，前天使隊中外野手杭特(Torii Hunter)賽後特別恭喜他，要他享受這一小小佳作，「沒想到隔天他就走了，十年前那個上午7時15分接到的那通電話，我永遠不會忘記。」

那年4月9日的系列賽取消，天使隊搭建臨時紀念館，裡面充滿球迷們悼念的鮮花、氣球、信件等，亞當哈特父親Jim Adenhart上午到球場，在球員休息室位子上悼念兒子。身穿紅色天使球衣的Jim並走上投手丘，蹲下來之後起身抬頭向天空望了會，似乎在向兒子告別。

2015年退休的桑德斯(Joe Saunders)說，直到幾天後當他望向球員儲物櫃，才真正陷入「尼克不會再來了」的悲傷中。

亞當哈特的壁畫被放在球場中心牆上，他的更衣室位置被保存，每場比賽隊友都高掛著亞當哈特的34號球衣，所有球員在當年剩下比賽中，都穿上胸前印有亞當哈特34號的球衣。

天使隊因此更加團結，7月中連續八場勝利排名第一。當獲得第五個美聯西區冠軍頭銜後，球員們在亞當哈特球衣上澆上啤酒，彷彿他也在身邊。

9日天使隊迎戰密爾瓦基釀酒人隊比賽前，天使並沒有認定亞當哈特逝世周年日，儘管34號球衣並未正式退役，但自此之後也再無任何球員穿過。

天使Ervin Santana運動家
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