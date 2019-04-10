MLB／單場丟10分生涯最慘 陳偉殷：不把角色轉換當藉口

2019-04-10 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



陳偉殷本季第三度登板中繼，卻嘗到美職生涯最大挫敗，兩局投球被紅人敲了四發全壘打，還發生連挨三轟的情況，丟掉十分寫下個人單場最多失分紀錄。

比賽落後時才登板，陳偉殷依然投得跌跌撞撞，第六局就炸掉七分，面對的十名打者中，讓坎普（Matt Kemp）用三分彈起頭，後面接續蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）和薛布勒（Scott Schebler）的兩發陽春砲，下一局陳偉殷再挨轟，法瑪（Kyle Farmer）用另一發三分彈在傷口上灑鹽。

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）雖然賽後幫陳偉殷講話，認為過去都是先發的殷仔，只是還在適應長中繼的新角色，不過數字會說話，馬林魚前十場比賽，陳偉殷共投兩局，是馬林魚投手群裡最少的，顯現信任度不佳。

陳偉殷自己也坦承，不能把角色轉換當藉口，「身為一名球員，只要被賦予工作，就必須完成它，我會持續努力去調整。」

陳偉殷過去單場最多失分是去年5月，在小熊主場出賽的他，先發三局丟掉九分，該役也被打了三發全壘打。

今天在紅人遭受巨大衝擊後，也讓陳偉殷的主客場防禦率和去年一樣呈現大幅落差，目前主場數據4.50，客場則飆到45。