MLB／塞爾再成落難王牌 還遭藍鳥小將盜本壘

2019-04-10 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪塞爾再度成了落難王牌，先發四局丟掉五分，其中有一分還是被菜鳥成功盜本壘。 美聯社 分享 facebook

紅襪賽前領到的世界大賽冠軍戒並沒有帶來好運，主場開幕戰對抗藍鳥，塞爾（Chris Sale）再度成了落難王牌，先發四局丟掉五分，其中有一分是被菜鳥成功盜本壘，終場紅襪以5：7輸球，戰績三勝九敗在美聯東區墊底。

塞爾的失分集中在三、四局，三局上他連挨三支安打和一支高飛犧牲打，讓原本兩分的領先優勢瞬間消失，下一局他又被連三支安打開場，敲回領先分的小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr）靠著犧牲觸擊和捕逸站上三壘，接著大膽盜本壘，塞爾見狀趕緊出手，卻對捕手投出大暴投，無力阻擋藍鳥得到第五分。

只用了76球的塞爾只撐四局退場，今年開季不但一勝難求，連三場出賽全數吞敗，防禦率9.00；他在新季投出的88顆速球，僅在今天製造兩次揮棒落空，他說，「你們都在看我掙扎，我不知道自己在人生中曾投成這樣嗎？但我會繼續加油。」

好消息是塞爾逐漸找回球速，今天最快達到94.7哩，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，「他還是無法順利解決打者，均速91到92哩，後來有看到94到95哩，變化球和滑球也很不穩，但他還是對右打投了幾個低角度的內角好球，變速球也沒很好。」

紅襪先發投手群防禦率現為8.78， 在全聯盟墊底；今天塞爾退場後，牛棚投手也分別在第七和第九局各掉一分，讓紅襪打者追趕不及。

開賽取得2：0領先的紅襪，雖然有莫蘭（Mitch Moreland）和貝茲（Mookie Betts）開轟相助，但無力改寫戰情。另外，走出膝傷的隊長派卓亞（Dustin Pedroia）今天歸隊擔任先發二壘手，四打數一安打。