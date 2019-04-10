MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

2019-04-10 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



上場中繼的陳偉殷卻大爆炸，被敲四發全壘打，其中包含連挨三轟，兩局內容丟掉十分。 美聯社 分享 facebook

休息了六天才等到本季第三場出賽，上場中繼的陳偉殷卻大爆炸，被敲四發全壘打，其中包含連挨三轟，兩局內容丟掉十分，斷送馬林魚反攻的希望。

陳偉殷在馬林魚0：4落後時，於第六局接替先發投手烏雷納（Jose Urena）登板，一開始就讓紅人打者以安打和保送攻占一、二壘，隨後受隊友守備失誤影響，下一支安打就先丟了兩分。

陳偉殷一時沒回穩，對瓦托（Joey Votto）投出觸身球，讓坎普（Matt Kemp）得以把握機會，一棒扛出右外野三分砲；緊接上來打擊的蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）和薛布勒（Scott Schebler）也各敲一發左外野陽春彈。

彷彿重演去年的「恐客症」，陳偉殷接連挨了本季前三轟，該局一口氣狂失七分，唯一好消息是三個出局數都用三振所拿下。

前一局投了41球的陳偉殷七局上繼續登板，他一樣先因安打和保送堆疊壘包，一人出局後讓法瑪（Kyle Farmer）補上一支三分砲，不同的是這局改用飛球抓到所有出局數。

總計陳偉殷此役中繼兩局，共被敲七支安打，10分責失分讓他的防禦率暴漲到24.75，兩個保送、三次三振，本季第一次客場投球，就重溫去年難忘的夢魘。