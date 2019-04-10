親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

不斷更新／直播中！《台北米其林指南2019》摘星名單

MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

運動筆記ZEPRO CITY RUN 彰化場10K路線試跑活動北頭洋走標
健行筆記再訪我的初山~里龍山清水岩.十八彎古道.橫山【古寺.古道.生生不息的生態之旅】
NBA熱火致敬Dwyane Wade獨行俠致敬Dirk Nowitzki

MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

2019-04-10 09:16聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

上場中繼的陳偉殷卻大爆炸，被敲四發全壘打，其中包含連挨三轟，兩局內容丟掉十分。 ...
上場中繼的陳偉殷卻大爆炸，被敲四發全壘打，其中包含連挨三轟，兩局內容丟掉十分。 美聯社
分享

休息了六天才等到本季第三場出賽，上場中繼的陳偉殷卻大爆炸，被敲四發全壘打，其中包含連挨三轟，兩局內容丟掉十分，斷送馬林魚反攻的希望。

陳偉殷在馬林魚0：4落後時，於第六局接替先發投手烏雷納（Jose Urena）登板，一開始就讓紅人打者以安打和保送攻占一、二壘，隨後受隊友守備失誤影響，下一支安打就先丟了兩分。

陳偉殷一時沒回穩，對瓦托（Joey Votto）投出觸身球，讓坎普（Matt Kemp）得以把握機會，一棒扛出右外野三分砲；緊接上來打擊的蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）和薛布勒（Scott Schebler）也各敲一發左外野陽春彈。

彷彿重演去年的「恐客症」，陳偉殷接連挨了本季前三轟，該局一口氣狂失七分，唯一好消息是三個出局數都用三振所拿下。

前一局投了41球的陳偉殷七局上繼續登板，他一樣先因安打和保送堆疊壘包，一人出局後讓法瑪（Kyle Farmer）補上一支三分砲，不同的是這局改用飛球抓到所有出局數。

總計陳偉殷此役中繼兩局，共被敲七支安打，10分責失分讓他的防禦率暴漲到24.75，兩個保送、三次三振，本季第一次客場投球，就重溫去年難忘的夢魘。

陳偉殷
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

MLB／林子偉秀紅襪14克拉冠軍戒 領完再下3A

2019-04-10 08:02

MLB／仍抱名人堂希望 曼尼：如果上帝允許

2019-04-10 08:16

MLB／塞爾再成落難王牌 還遭藍鳥小將盜本壘

2019-04-10 09:48

MLB／派卓亞歸隊 林子偉被下放3A

2019-04-09 23:20

MLB／今日戰績表 史奈爾帶頭光芒先發35.2局0失分

2019-04-09 16:42

MLB／MVP對決 楚奧特沒收長打、葉力奇致意

2019-04-09 13:56

MiLB／王維中3局無失分 張育成打擊熄火

2019-04-09 12:54

MLB／英卡納西恩單局雙響 水手開季場場開轟

2019-04-09 12:38

MLB／洋基鐵牛棚失守 田中技壓韋蘭德卻淪白工

2019-04-09 11:19

MLB／戴維斯49打數無安打 再2打數追平陳偉殷

2019-04-09 10:37

MLB／道奇克蕭下周歸隊 韓投柳賢振卻傷退

2019-04-09 10:18

MLB／跨季連47打數無安打 金鶯戴維斯破冏紀錄

2019-04-09 09:05

MLB／川普推翻古巴協議 球員登入大聯盟受阻

2019-04-09 08:10

MLB／林子偉將親領冠軍戒 金布洛爾婉拒邀請

2019-04-09 07:54

MLB／生日得關門2.2局 釀酒人海德防禦率還是0

2019-04-08 12:11

紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00

球團鑽制度破綻 大聯盟頂級新秀飽受不合理待遇

2019-04-05 08:52

基襪開季踢大鐵板 光芒可望殺出成美東黑馬

2019-04-05 07:00

曼陀羅計畫表 一張九宮格表締造大谷的奇蹟

2019-04-03 07:00

遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00

洋基全壘打有望再創新高 想奪冠守備仍待加強

2019-04-01 07:00

少了哈波戰力竟更強 國民有望稱霸國聯

2019-03-29 07:00

大聯盟今年有什麼好看？ 新球季10大矚目焦點

2019-03-29 07:00

皇家風火輪大軍 瞄準久違的單季200盜！

2019-03-26 07:00

錯失馬恰多、哈波焉知非福 白襪回歸重建正途

2019-03-25 07:00

大聯盟第五度日本開幕 回顧過去海外賽經典時刻

2019-03-22 07:00

史上最貴合約綁定鱒魚哥 天使還是賺到

2019-03-21 07:00

追求速度與激情大改規則 是拯救還是害了棒球？

2019-03-20 07:00

打擊天花板不夠高 林子偉在紅襪看不到未來

2019-03-18 07:00

非典型分析人才席捲大聯盟 扮演關鍵溝通橋樑

2019-03-15 07:00

愛情全壘打！與女星交往的大聯盟巨星們

2019-03-14 07:00

2019受注目球員里程碑 卡諾2500安近在咫尺

2019-03-12 07:00

歷代名投親自指導 道奇要靠布勒打天下

2019-03-11 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28
看更多

熱門文章

日職／王柏融3支0 火腿、軟銀9局因雨裁定平手

2019-04-09 21:33

NBA／杜蘭特動向受矚目 勇士老闆願頂薪續簽

2019-04-09 17:25

NBA／林書豪三節6分4助攻 暴龍98：78灰狼

2019-04-10 09:52

NCAA／延長賽擊潰德州理工 維吉尼亞奪首冠

2019-04-09 12:11

NBA／談衛少種族事件 爵士考佛撰文：人人有責

2019-04-09 10:50

NBA／獲重用重拾身手 法瑞德加盟火箭全因塔克

2019-04-09 12:54

NBA／東區老八四搶一 米道頓：像大風吹

2019-04-09 15:17

中職30／梁功斌憶過往 最夢幻的全羊隊差點成軍

2019-04-09 12:31

NBA／兒子參加同志遊行 韋德力挺：驕傲的支持

2019-04-09 11:34

MLB／洋基鐵牛棚失守 田中技壓韋蘭德卻淪白工

2019-04-09 11:19

NBA／收到聯盟假摔警告 里拉德推特回應

2019-04-09 17:42

MLB／戴維斯49打數無安打 再2打數追平陳偉殷

2019-04-09 10:37

籃球／第一屆Jr. NBA聯賽 陳力生喊話討回冠軍

2019-04-09 16:15

NBA／主場最終戰？ 諾維茨基：肯定百感交集

2019-04-09 17:33

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

2019-04-10 09:16

MLB／MVP對決 楚奧特沒收長打、葉力奇致意

2019-04-09 13:56

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

MLB／林子偉秀紅襪14克拉冠軍戒 領完再下3A

2019-04-10 08:02

NBA／丹東尼腸病毒連三戰缺陣 哈登老神在在

2019-04-09 16:26

MiLB／王維中3局無失分 張育成打擊熄火

2019-04-09 12:54

日職／宋家豪亂流無失分奪中繼 陽岱鋼吞3K

2019-04-09 21:01

中職／陳禹勳挨滿貫砲 洪總：太過閃躲

2019-04-09 23:10

MLB／英卡納西恩單局雙響 水手開季場場開轟

2019-04-09 12:38

NCAA╱媲美KD和AD 威廉森無懸念奪年度最佳球員

2019-04-09 16:29

MLB／派卓亞歸隊 林子偉被下放3A

2019-04-09 23:20

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

NBA／才傳與華頓無交流 魔術強森請辭湖人總裁

2019-04-10 09:29

NBA／上週東西區最佳球員 華克、衛少強勢入選

2019-04-09 11:57

三太子網賽／守與女友約定 謝政鵬返傷心地落淚

2019-04-09 12:55

中職／再見全壘打！朱育賢敲回單場MVP

2019-04-09 23:57

新加坡羽賽／戴資穎參戰 周天成拚2連霸

2019-04-09 21:25

日職／王柏融手感熄火 打擊率跌破三成

2019-04-10 00:03

MLB／道奇克蕭下周歸隊 韓投柳賢振卻傷退

2019-04-09 10:18

中職／不急拉瑞安 獅隊需知念廣彌頂中繼

2019-04-09 19:56

日職／大雨澆熄手感 王柏融室外球場打擊率僅1成33

2019-04-09 21:51

HBL／台東高中二度乙組聯賽封王 全靠毅力和智取

2019-04-09 18:31

NBA／兒子引領告別熱火主場 韋德：我要哭了

2019-04-10 08:57

MLB／今日戰績表 史奈爾帶頭光芒先發35.2局0失分

2019-04-09 16:42

中職／猿朱育賢單場雙響擒獅 暫居聯盟三冠王

2019-04-09 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top