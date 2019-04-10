MLB／紅襪頒發14克拉冠軍戒 林子偉領完再下3A

2019-04-10 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



去年拿下世界大賽冠軍的紅襪，今天在主場開幕戰前舉行冠軍戒頒發儀式，台灣球員林子偉雖然剛接獲下放3A的通知，還是能一同參加典禮，親自拿回14克拉白金的大戒指；紅襪球團也邀請許多嘉賓共襄盛舉，包含退役的「神之右手」佩卓‧馬丁尼茲（Pedro Martinez）、「老爹」歐提茲（David Ortiz），和同城的NFL冠軍愛國者隊。

在綠色怪物掛上大大的2018世界大賽冠軍字樣，紅襪暫時拋卻今年開季不振的煩惱，慶祝去年得到的榮耀，如同電子看板所顯示的，「提醒了我們有多棒。」

去年奪冠班底皆可以獲得戒指，其中包含了季後賽隨隊的林子偉；他雖然在活動開始前，要將25人名單讓給傷癒歸隊的隊長派卓亞（Dustin Pedroia），被球隊告知下放回3A，仍可以留在芬威球場領完冠軍戒。林子偉成為台灣第二位拿到世界大賽冠軍戒的球員，不過是第一人現場領獎，因為王建民在2009年的冠軍戒，是由洋基寄送給已轉戰皇家的他。

林子偉擁有48小時的時間向3A報到，預料會等到本周五的小聯盟主場開幕戰才會和3A隊伍「合流」；這次是他今年第一次上大聯盟，僅待三天，跟隨紅襪兩場比賽，只上場代打一打席，本季首安還沒開張。

派卓亞趕上領戒儀式，和紅襪隊友聚首同歡；除了佩卓‧馬丁尼茲和歐提茲外，曼尼（Manny Ramirez）、席林（Curt Schilling）和納波里（Mike Napoli）等退役前輩也到場同賀，大家一起見證球場掛上新的冠軍錦旗。