MLB／派卓亞歸隊 林子偉被下放3A

2019-04-09 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



紅襪今天宣布將派卓亞（Dustin Pedroia）從10天傷兵名單中移出，為了清出25人名單中的位置，台灣野手林子偉被下放回小聯盟3A，結束短短三天的大聯盟之旅。

林子偉在4月6日因內野手霍特（Brock Holt）與兒子玩耍弄傷眼睛而被升上大聯盟，今天因派卓亞而遭下放，只在大聯盟亮相一場，因代打上場，敲出滾地球出局。

派卓亞自去年5月30日後，就未再大聯盟出賽，經過小聯盟復健賽，確認膝蓋傷勢已狀況，今天重回大聯盟，將在主場開幕戰中擔任先發第7棒、二壘手。