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完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00陳志強

美國時間4月5日，雙城雖然4：10輸給了費城人，不過陣中凱普勒（Max Kepler）和波蘭柯（Jorge Polanco）都在這場比賽敲出個人本季首轟，是值得記錄的一天。尤其波蘭柯達成本季大聯盟第一次完全打擊壯舉，且成為雙城遷至明尼蘇達以來，第11位「完全打擊」締造者（上次已要回溯到2009年），更是隊史唯一一位「單場5安的完全打擊」，別具意義。凱普勒首轟出爐後，持續手感，連三場開砲，包含一發首局首打席全壘打，「長打型開路先鋒」隱然嶄露頭角。

凱普勒（右）和波蘭柯（左）在開季就有非常優異的表現，這讓雙城今年在美聯中區封王的...
凱普勒（右）和波蘭柯（左）在開季就有非常優異的表現，這讓雙城今年在美聯中區封王的希望更為濃厚！ 2019 Topps 球員卡
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這個休賽季，大聯盟吹起一股「延長綁約」風潮，名單洋洋灑灑，包括以穩定著稱的小熊漢崔克斯（Kyle Hendricks）、去年兩位賽揚得主史奈爾（Blake Snell）和狄葛隆（Jacob deGrom）以及破紀錄金額的天使楚奧特（Mike Trout）等。雙城也不例外，在二月中旬與波蘭柯、凱普勒敲定延長合約，一舉搞定兩人的薪資仲裁期間「薪事」，確立未來幾年的陣容保有一內一外的核心，其中波蘭柯的「保障合約（不含球隊選擇權）」與紅雀王寇頓（Kelton Wong）、印地安人拉米瑞茲（Jose Ramirez）相似，足見球團的寄予厚望。波蘭柯、凱普勒這兩位從小聯盟時期就在各層級並肩作戰的戰友，擁有深厚革命情感，之所以被端上延長合約，也是各有「長處」而被肯定。

生長於多明尼加的波蘭柯今年25歲，早在15歲時就被雙城相中潛力簽下，左右開弓的他逐年磨練精進，並且在2016年季前入選《棒球美國》（Baseball America）和官網的百大新秀，2017年第一個完整球季出賽133場，繳出13轟13盜、打擊率2成56成績單，儘管2018年球季開打前因藥檢出現類固醇康力龍（Stanozolol）成分而遭到禁賽，回歸後的表現依舊維持一定水準，被球團視作內野中流砥柱。

雙城4月5日對費城人的比賽，游擊手波蘭柯在6局上擊出二壘安打，寫下大聯盟本季首次...
雙城4月5日對費城人的比賽，游擊手波蘭柯在6局上擊出二壘安打，寫下大聯盟本季首次完全打擊紀錄，這場比賽他5打數都是安打。 美聯社
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波蘭柯的衝刺速度（Sprint Speed）在隊上名列前茅，以去年數據（每秒28.4英尺）而言，僅次於頂級快腿Byron Buxton，壘間侵略性不容小覷。不過守備方面就不那麼可靠了，臂力和範圍都不足，一般認為遲早會移防二壘，往後將游擊讓目前隊內農場第一的路易斯（Royce Lewis），但不論是二壘或游擊，他近三年（2016-2018）的打擊三圍都優於同期聯盟這兩個位置的平均輸出，強勁擊球比例（Hard%）愈來愈高、好球帶以外的球揮棒率逐漸減少，都是正面跡象，上季平均每打席耗掉投手4.21球，在隊上數一數二。

凱普勒出生於柏林，和費城人歐泰爾（Aaron Altherr）是現役「唯二」德國球員。26歲的他菜鳥年（2016）就寫下許多隊史菜鳥紀錄：「生涯首轟就是再見全壘打」、「單場7打點」、「三響砲」等，「德製機槍」強勢崛起。去年球季選到71個保送是美聯第11名，三振率也減少，首度單季20轟，是今年有望爆發的球員之一，然而他最被低估的其實是守備，去年的OAA（Outs Above Average，為一根據「接殺形成率」指標進而計算出的數據）排在全大聯盟外野手第13名，完成了3次「五顆星美技」（「接殺形成率」在0%-25%之間）更是和紅襪貝茲（Mookie Betts）、光芒基爾邁爾（Kevin Kiermaier）並列。凱普勒擁有屬於上乘的守備判斷，讓他偶爾也能支援中外野，攻守俱佳，對於球隊的幫助不可言喻。

雙城4月7日對費城人的比賽，外野手凱普勒在1局上就擊出陽春砲，在對費城人的3連戰...
雙城4月7日對費城人的比賽，外野手凱普勒在1局上就擊出陽春砲，在對費城人的3連戰中連3天都有打出全壘打。 美聯社
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雙城目前打了8場球賽，波蘭柯（12安）和凱普勒（9安）正好分居隊上安打榜前兩名，擔任「雙箭頭」的他倆，會是點燃火線的關鍵。值得注意的是，兩人的每打席耗球數和去年相比都減少，雖然現在還是很小的樣本，不過可以觀察之後的打擊策略，分析是否變成更加積極出棒、不把球數走深的型態。

在印地安人因明星游擊手林多（Francisco Lindor）季初高掛免戰牌，導致團隊戰力不若過去幾年完備之際，雙城能否伺機在美聯中區脫穎而出，得仰賴這兩位「內外雙星」的發揮水準以上的貢獻。

雙城

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。
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