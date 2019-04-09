MLB／MVP對決 楚奧特沒收長打、葉力奇脫帽致意

2019-04-09 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



釀酒人造訪天使上演一幕精采的MVP對抗，去年國聯MVP葉力奇（Christian Yelich）在三局上擊出中外野深遠飛球，被兩屆美聯MVP得主楚奧特（Mike Trout）在全壘打牆前跳起來飛身接殺，讓葉力奇走回休息區時也忍不住朝外野高舉頭盔表示佩服。

葉力奇在前個半局才上演美技，在右外野跑了長距離完成撲接，然後傳向二壘，完成雙殺演出，沒想到幾分鐘後竟成為苦主，就算把天使先發投手卡希爾（Trevor Cahill）的球強勁地打到警戒區，還是被楚奧特硬沒收一支可能的長打。

由於釀酒人1998年移籍國聯，這是他們2010年來首度踢館美聯的天使，而葉力奇過去在馬林魚時，也只在2014年和天使交手過一次。

當被問到是否慶幸不用太常面對楚奧特時，葉力奇說，「你不會想太常對上他，因為他真的是名好球員，這會很有趣，你當然會想跟最厲害的對抗，但你也不希望他對你們的球隊有太多發揮。」

釀酒人總教練康索（Craig Counsell）沒有偏袒子弟兵，用一段話形容這兩位MVP，「就簡單的比較方法大概是這樣，葉力奇是上賽季最後兩個月的表現，大概是楚奧特維持了五年的水準吧。」