MiLB／王維中3局無失分 張育成打擊熄火

2019-04-09 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



王維中本季第二場出賽，比數落後時登板，面對教士3A中繼三局無失分，還送出三次三振，所屬的運動家3A在第九局攻得致勝分，以10：9逆轉勝，王維中無關勝敗。

五局下7：9落後，王維中在兩人出局時臨危受命，上場應付二、三壘有人的狀況，他發揮以左制左的功效，用三振化解危機。

王維中安然度過第六、七局，八局下卻挨了兩支安打，在兩人出局時退場，所幸隊友守住一、三壘的跑者，化解失分危機，防禦率降到1.93。

至於印地安人3A的張育成今天則是打擊熄火，四打數無安打還吞下兩K，只靠著一次保送上壘，打擊率剩1成11。