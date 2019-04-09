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MLB／英卡納西恩單局雙響 水手開季12場都開轟

2019-04-09 12:38聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

水手打線續寫開季驚奇，今天以五發全壘打轟炸皇家， 終場以13：5收下勝利，開季以來12場比賽都有開轟演出，在第六局兩度炸裂的英卡納西恩（Edwin Encarnacion），更成為水手隊史第三位在單局出現雙響的選手。

「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）先發一局掉兩分後抱病退場，水手隊友不畏開賽落後，二局上沃格巴克（Daniel Vogelbach）送出陽春砲，續寫水手今年開季場場開轟的紀錄，接著穆爾（Dylan Moore）補上另一支陽春砲，也他的生涯首轟，讓水手確定收下今年第九場在單場至少有兩發全壘打。

前五局打完形成4平，分水嶺出現在六局上，水手單局猛灌八分，首棒打者英卡納西恩用陽春砲敲響戰鼓，兩人出局後他又上場揮出三分砲，水手在這個半局共打了12人次。

這是英卡納西恩生涯第二度在單局出現雙響，前一次發生在2013年7月效力藍鳥時，現在成為大聯盟史上第五位生涯兩次達成此成就的球員，加入「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、金恩（Jeff King）、道森（Andre Dawson）和麥考威（Willie McCovey）的行列。

八局上布魯斯（Jay Bruce）也加入開砲陣容，用陽春砲成為水手此役第五轟，今年水手已經有兩場五響的比賽，過去兩年他們從未在單場有集滿五發全壘打。

挾帶重砲的水手躍居大聯盟今年第一支拿到十勝球隊，目前處於三連勝，他們也正追趕另一紀錄，2002年印地安人曾創下開季連續14場開轟，水手在成為第九支連續12場開轟的球隊後，有望在這個四連戰系列賽締造新歷史。

水手大聯盟
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