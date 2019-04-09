MLB／洋基鐵牛棚失守 田中將大技壓韋蘭德卻淪白工

2019-04-09 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基作客太空人，田中將大雖然以先發六局失一分的好投，技壓同場先發的強投韋蘭德（Justin Verlander），不過鐵牛棚卻失職，比賽後段讓太空人反攻，終場洋基以3：4被逆轉，田中的本季第二勝泡湯。

田中將大共被敲三支安打，掉分是在四局下被亞土維（Jose Altuve）敲陽春砲，累積防禦率1.47，只用78球的他在投完六局後被換下場。

同場投滿六局的韋蘭德卻用了111球，在三、五、六局各掉一分，五局上他讓賈吉（Aaron Judge）揮出本季第三轟的陽春砲，並且成為敗投候選，他仍送出6K的優質先發。

只是在田中將大退場後，太空人立刻反撲，奇利諾斯（Robinson Chirinos）在兩人出局且一、二壘有人，棒打布里頓（Zach Britton），出現清壘的二壘安打，追成3平，也助韋蘭德逃敗。

洋基趕緊換上歐塔維諾（Adam Ottavino）化解危機，但他在下一局續投也失守，太空人連三棒相繼出現保送和安打，敲安的柯瑞亞（Carlos Correa）帶回勝利打點。

洋基引以為傲的鐵牛棚在新賽季成效不彰，雖然防禦率3.22在全聯盟名列第九，但戰績卻是一勝三敗，敗場數並列第四。