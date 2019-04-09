MLB／戴維斯49打數無安打 再2打數追平陳偉殷

2019-04-09 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



金鶯戴維斯全場5打數0安打，紀錄推進至跨季49打數無安打，創下大聯盟野手史上最長的安打荒。 美聯社 分享 facebook

金鶯今天全場敲出15支安打，並以12：4屠殺運動家，不過陣中年領2300萬美元最高薪的戴維斯（Chris Davis）依舊一安難求，繳出三個飛球出局和兩次三振，跨季49打數無安打，創下大聯盟野手史上最長的安打荒。

戴維斯先被運動家先發投手艾斯特拉達（Marco Estrada）用高飛球解決兩次，五局下雖然對中繼投手派提特（Yusmeiro Petit）揮出警戒區的左外野飛球，但仍遭到接殺。

看著金鶯隊友一個個展開猛攻，戴維斯卻像置身事外，在七、八局都以三振成為第三個出局數，分別遭到漢崔克斯（Liam Hendriks）及羅尼（Fernando Rodney）賞K。

加上今天的五支0，戴維斯今年28打數首安還未開張，延續去年賽季21打數的乾旱期，寫下跨季49打數無安打的另類新紀錄，為大聯盟野手最慘紀錄。

戴維斯接下來還可以繼續追趕「投手」的紀錄，只要再兩打數掛蛋，他就能追平台灣投手陳偉殷的51打數無安打、並列大聯盟史上最四長，前面還有赫貝爾（Ron Herbel）的55打數、漢米爾頓（Joey Hamilton）的57打數和萊斯特（Jon Lester）的66打數等著他。