MLB／道奇克蕭下周歸隊 韓投柳賢振卻傷退

2019-04-09 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



道奇宣布王牌克蕭即將在下周歸隊的好消息。 美聯社 分享 facebook

道奇今天在賽前才宣布王牌克蕭（Clayton Kershaw）即將在下周歸隊的好消息，沒想到柳賢振僅先發1.2局， 因拉傷鼠蹊部而提前退場，道奇輪值想組成完全體，恐怕還要等一段時間。

克蕭預計明天在2A先發復健賽，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示沒有投球限制，甚至希望他上去練打，「這是國聯的比賽，所以他有望獲得幾個打數。」

克蕭在春訓開始沒多久就感覺不對勁，經過關機再確認，最終以左肩發炎進入開季受傷名單，也錯過個人連續九年擔任道奇先發開幕戰的紀錄。

克蕭在上一場復健賽投4.1局雖送出六K，也挨轟掉兩分，明天再度驗收，羅伯茲說，「如果他能投到六局，我一點都不會訝異，我們期待他歸隊時，已經完全準備好。」

道奇準備迎接克蕭回歸，卻可能要改送柳賢振進受傷名單。這位韓籍左投今天對紅雀先發1.2局就傷退， 主要是曲球速度剩下69哩，比平常少了五哩，教練團發現不對勁後喊出暫停，柳賢振才傳達走路有不舒服的狀況。

經過訓練員判斷，柳賢振應為左邊鼠蹊部拉傷，去年他也發生相同情況；首局挨兩分砲的他隨即退場，當時的比數為2平，柳胖確定為無關勝負。