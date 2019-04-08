MLB／生日得關門2.2局 釀酒人海德防禦率還是0

2019-04-08 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



今天是釀酒人新生代強力牛棚海德（Josh Hader）的25歲生日，不過他卻得要提早上班，解決了八個人次才拿到救援點，好在防禦率還是完美的0，球隊也以4：2險勝小熊。

小熊六局上破蛋追回兩分，七局上他們又出現一、三壘有人，一人出局的機會，釀酒人情急之下直接推出海德，他先是讓布萊恩（Kris Bryant）高飛球出局，接著拿出招牌三振送給瑞佐（Anthony Rizzo）。

海德沒讓去年延長賽瑞佐敲致勝轟的情節重演，「他是位好打者，我們交手過幾次，印象中去年他逮到我兩次左右。」瑞佐回以尊敬，「他是這一行裡最棒的，對我而言這幾次對戰很有樂趣。」

瑞佐已經是最能和海德纏鬥的了，他直到第八顆球才被解決，接下來兩局，海德也才各用了10球和13球，都是三上三下，後援2.2局無安打收3K。

事實上海德今年五場出賽共7.2局投球，只被敲出一支安打無失分，送出13次三振，僅有一個保送。

釀酒人目前戰績八勝二敗是國聯最佳，除了要感謝海德的貢獻外，強打葉力奇（Christian Yelich）同樣功不可沒，今天他首局就用兩分彈作為本季第五轟，同時也達成生涯百轟的里程碑，另外還有一發高飛犧牲打，個人包走三分打點。