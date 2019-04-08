MLB／對手破解投手 紅襪：今年才是真正棒球

2019-04-08 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪靠著投手車輪戰的發揮和莫蘭（右）陽春砲，終場以1：0險勝響尾蛇 美聯社 分享 facebook

開季西岸之旅11戰最後一回合，衛冕軍紅襪終於找回一點顏面，靠著投手車輪戰的發揮和莫蘭（Mitch Moreland）陽春砲，終場以1：0險勝響尾蛇，中止三連敗後啟程返回波士頓迎接主場開幕戰；我國好手林子偉今天則未亮相。

紅襪投手群找回壓制力，全場只讓響尾蛇敲出三支安打，先發的維拉茲奎茲（Hector Velazquez）三局投球被打一安、送出三次三振，退場後讓四名牛棚合力接棒完封演出。

響尾蛇則讓先發投手凱利（Merrill Kelly）獨撐八局，送出九K的他唯一敗筆就是七局上，讓首棒打者莫蘭揮出陽春砲，這一分足以吞敗。

紅襪將帶著三勝八敗的戰績返回主場，過去他們也曾五度以這戰績開季，而且那五年統統沒闖進季後賽，不過仍有1925年海盜、1977年洋基和2002年天使等三隊，曾度過三勝八敗的慘澹開季、摘下世界大賽冠軍，因此紅襪總教練柯拉（Alex Cora）仍抱持信心。

柯拉透露敵隊正用和去年不同的方式應付著紅襪，雖然他沒有直接點明，但大聯盟官網推論，打者已經對紅襪投手群愛用的高角度快速球有備而來，從去年1成83對戰打擊率成長到2成60，這也間接導致紅襪的得失分差來到全聯盟最爛的-26。

或許事實真的如同紅襪打擊教練巴基特（Andy Barkett）所說的，「去年像在迪士尼，今年才是真正的棒球。」