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MLB／跨季44打數無安打 金鶯戴維斯逼近紀錄

2019-04-08 08:55聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

今天對上洋基的比賽，金鶯一壘手戴維斯（Chris Davis）依舊無法突破安打荒，單場四支0包含兩次三振，不只今年首安開不了張，加上去年賽季總共已44打數無安打，只差兩打數就能追平大聯盟最長乾旱期。

金鶯今天以3：15慘敗給洋基，不難想像又有不少球迷會拿戴維斯出氣，這位年領2300萬美元全隊最高薪的球員，開季以來23支0、外帶13K，打擊率還是0。

事實上，戴維斯前一次比賽敲安已經是去年九月中的事，加上上賽季尾聲，他正處於44打數掛蛋的低谷，再兩打數就能和2011年道奇內野手維勒茲（Eugenio Velez）共持最長時間無安打的大聯盟野手紀錄。

也就是說，明天金鶯和運動家之戰，戴維斯如果無法在比賽前段突破先發投手艾斯特拉達（Marco Estrada），這項難堪的紀錄恐怕垂手可得。

金鶯新教頭海德（Brandon Hyde）表示，「我還沒和他談過，他正陷入困境，希望已經慢慢走出來了，他也打了幾顆強勁的飛球，只是沒成為安打。」

戴維斯七年1.61億美元的合約才進入第四年，金鶯接下來還有三年各2300萬美元的薪資要負擔，如果棒子沒有爆發性的復活，恐怕難移除薪水小偷的標籤。

戴維斯金鶯
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