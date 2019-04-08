MLB／桑契斯三響帶頭 洋基七轟炸翻金鶯

2019-04-08 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基作客金鶯系列賽最終戰，打線大秀長程砲火，團隊合繳七發全壘打，在桑契斯（Gary Sanchez）單場三響的領軍下，終場以15：3大勝，三連戰完成橫掃。

洋基全場15支安打就有七發是全壘打，今天擔任指定打擊的桑契斯，在第三、五、七局各轟一支，不但寫下個人生涯首度單場三響，六分打點也是新高；另一位棒子火燙的是弗瑞茲爾（Clint Frazier），五打數四安打、外加單場雙響，也有四分打點入袋。

托瑞斯（Gleyber Torres）和羅曼恩（Austin Romine）也開砲助陣，共同寫下洋基隊史第五次單場七轟以上，上一次已是2007年7月對戰白襪時單場八支全壘打。

在單場三轟的急起直追後，桑契斯現在和道奇的貝林格（Cody Bellinger）共以六發全壘打並列大聯盟龍頭，他也加入奈托斯（Graig Nettles）和「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的行列，成為第三位打完賽季前九戰就收穫六轟的洋基人。

投手方面，先發的杰曼（Domingo German）表現出色，六局下才被敲出第一支安打，第七局續投留下一、二壘跑者，最後被接替投球的牛棚送回分數，不過六局失兩分的優質先發，還是足夠他拿到本季第二勝。

洋基現以五勝四敗排在美聯東區第二，和七勝三敗的光芒有1.5場勝差，明天起他們要繼續客場之旅，和太空人進行三連戰。