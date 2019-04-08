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紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00tyruschen

截至星期天為止紅襪的戰績是2勝8敗，這是自1998年馬林魚打出1勝9敗以來衛冕隊新一季的開季最差表現。當年馬林魚是因為拿完冠軍後老闆馬上將主力球員清倉大拍賣，因此隔年打出如此悽慘的戰績並不令人意外。紅襪的情況則正好相反，除了還在坐等上億合約的終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）外原班人馬全數到齊，球季開打前仍被視為是冠軍的熱門球隊之一。因此十場比賽下來，紅襪的大崩盤簡直就像工具人霍特（Brock Holt）上傷兵名單的原因——被兩歲兒子抓傷眼睛一樣令人匪夷所思。

紅襪在開季只打出2勝8敗，對一支世界大賽冠軍衛冕球隊來說，這是相當離譜的成績，球...
紅襪在開季只打出2勝8敗，對一支世界大賽冠軍衛冕球隊來說，這是相當離譜的成績，球隊似乎走了嚴重的衰運，遇到一堆奇怪的狀況。 美聯社
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十場比賽雖然只是個小樣本，但已嚴重影響到紅襪衛冕甚至是打進季後賽的機會。數據網站Fangraph顯示紅襪進入季後賽的機率已經從球季開打前的90.3%降到67.2%，另一家網站Baseball Prospectus則更為悲觀，根據他們的計算已經從68.6%降到50.7%。這對去年開季打出17勝2敗驚人戰績的紅襪而言不啻是一記警鐘，他們勢必得開始找尋戰績不佳的癥結所在。

紅襪當下的最大問題當然是先發投手。明明擁有現役最強左投塞爾（Chris Sale），以及普萊斯（David Price）跟波瑟羅（Rick Porcello）兩位塞揚獎得主，而且去年防禦率是全大聯盟第八，季前預測紅襪先發投手陣容至少是前十名的等級。但這十場下來五位先發投手的表現卻是無比悽慘，不但吞下0勝7敗，而且防禦率高達9.13。最離譜的是他們在46.1局投球中被轟出多達16發全壘打外加26次保送，以上這四項成績當然全都是聯盟倒數第一。

波瑟羅生涯防禦率本來就是偏高，過去兩季防禦率都超過4.00，但本季至今的8.95...
波瑟羅生涯防禦率本來就是偏高，過去兩季防禦率都超過4.00，但本季至今的8.95也太扯了。 美聯社
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雖說從進階數據看來，紅襪先發投手的表現勢必會隨著時間而有所好轉。目前他們的BABIP不但是全大聯盟第二高（.333），遠高於聯盟的平均水準（.280）。同時他們被擊出飛球時形成全壘打的機率25%也高得嚇人（聯盟平均只有13.4%）。如此離譜的數據不可能持續一整季必然會回歸正常。但即便如此，從排除守備、全壘打因素的進階防禦率xFIP來看，紅襪先發投手的5.56仍是全大聯盟最差，而且遙遙落後同區兩大競爭對手洋基（3.71）及光芒（2.83）。

其中尤其令人擔憂的是王牌投手塞爾前兩場比賽球速明顯大幅下滑。他在首戰的四縫線速球平均時速只有92.3英哩，遠不及去年動輒97英哩的表現。第二場比賽更是下降到生涯新低，平均只有89英哩。總計塞爾這兩戰所投出的49記四縫線快速球打者沒有任何一次揮棒落空，而且打擊率高達.625。這讓許多人紛紛疑心去年因肩傷休戰一個多月的塞爾是不是仍有傷在身。按照紅襪投手教練勒凡吉（Dana LeVangie）的說法，塞爾純粹只是在調節體力以應付漫長的球季。但如果塞爾沒能及時恢復過往的表現，甚至最壞的狀況發生——又一次進入傷兵名單，他所留下的重大戰力空缺絕非普萊斯跟波瑟羅兩人所能扛得起來。

紅襪先發投手塞爾是去年美聯塞揚獎票選第4名的王牌，158局投球也不過被打11支全...
紅襪先發投手塞爾是去年美聯塞揚獎票選第4名的王牌，158局投球也不過被打11支全壘打，但本季9局的投球就挨了4轟。 美聯社
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其次是紅襪的野手打擊表現也不如往年。目前他們的OPS只有.703，在全聯盟排名第17位。尤其季初各隊砲聲隆隆，看似今年全壘打產量又將大幅提昇，向來以長打見長的紅襪反倒火力下降，每34.7個打數才轟出一發全壘打（第20名），遠低於聯盟平均的27.1。同時他們的純長打率ISO也只有.144（第19名），這些打擊表現都與去年OPS（.792）及純長打率（.185）分別高居第一及第四的紅襪判若兩隊。打線中兩位主將中外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）及二壘手努尼耶茲（Eduardo Nunez）難辭其咎，兩人的OPS分別只有.394及.407，遠不及過往的水準。進傷兵名單的霍特雖說上場機會較少但表現更糟，16個打數只擊出一隻一壘安打。年僅22歲被寄望將成為球隊進攻主力的狄佛斯（Rafael Devers）表現同樣不及格，OPS只有.614。一下子同時有三位打者打擊不振，這樣的紅襪打線當然不足以與其他強隊相抗衡。

儘管如此，總教練柯拉（Alex Cora）仍認為紅襪的表現會有所好轉無須操之過急。再加上這些挫敗全都發生在客場十連戰之中，身為二號先發投手的普萊斯也表示等週三回到主場，球隊就會重新振作起來。但因頭兩位傷兵——霍特及長中繼強森（Brian Johnson）的出現，紅襪已被迫不得不做出改變——從小聯盟升上林子偉及老新人投手渥登（Marcus Walden）。這對紅襪來說可能不是一件壞事，對林子偉來說更是絕佳的機會。正如上述，目前陷入低潮的幾位野手守備位置多少都跟林子偉有所重疊，如果他們未來表現沒有改善，柯拉勢必得調整各個野手的上場時間，一方面適時給予表現不佳的球員一點刺激，一方面則讓打線透過一些變動製造新的變數與轉機。扮演工具人角色的林子偉顯然會因此而受惠。

林子偉本季首度升上大聯盟，在眾多打者表現低迷的情況下，他應該要好好把握這個天賜良...
林子偉本季首度升上大聯盟，在眾多打者表現低迷的情況下，他應該要好好把握這個天賜良機！ 美聯社資料照片
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其次較容易為人所忽視的是，紅襪野手們開季屢屢在跑壘及守備上犯下不該犯的精神面失誤。像是游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）連續兩場比賽被以臂力強大著稱的運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）長傳刺殺。在對響尾蛇的比賽中他們則發生了捕手妨礙打擊及多位野手搞不清楚誰該負責接球的漏接。去年紅襪擁有頂尖的傲人守備，反觀這十場比賽中他們出現多達九次失誤，進階數據方面也都是聯盟後段班的等級。有了守備能力優異的林子偉加入，這樣的局面也可望有所改善。

紅襪游擊手波賈茲在本壘前和三壘前各被觸殺一次，是剛拿下長約變成大富翁而興奮過頭嗎...
紅襪游擊手波賈茲在本壘前和三壘前各被觸殺一次，是剛拿下長約變成大富翁而興奮過頭嗎？ 美聯社
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球季僅進行不到兩週，十場比賽的勝負當然不足以評斷一隻球隊的真實戰力。但對身在一級戰區的紅襪來說，任何一場比賽恐怕都無法掉以輕心。兩勝八敗的戰績，加上已分別落後光芒及洋基四場半及三場勝差，事實上已經等同於一個小泥沼，紅襪想要從中脫身仍得費上一番力氣，更不容他們一昧樂觀不做任何改變。就在這個禮拜三，紅襪將以冠軍之姿回到芬威球場領取他們的冠軍戒指。但也就在這一週之內如果紅襪的表現仍沒有好轉，高層及教練勢必得當機立斷，做出更多更大的變動，才能及時將球隊導回以冠軍為目標的正軌。

紅襪林子偉

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.
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